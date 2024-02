Bámulatos látvány: gyönyörű menyasszonyok lepték el a Corvin Mozi nézőterét

Esküvői hangulat lengte be kedden a Corvin Mozi auláját, ugyanis Kabos teremben a Majdnem menyasszony című filmet egy exkluzív premieren mutatták be a nagyérdeműnek. A bemutatóra meghívott hölgyek fehérben, a férfiaknak pedig vőlegényi öltözetben jelentek meg. Így a rendezvénynek olyan hangulata volt, mint egy esküvőnek. A vendégek között természetesen a film főszereplői is jelen voltak. A vetítés után pedig több meglepetés várt a vendégekre: például egy esküvői tortát is felvágtak, és csokor dobás is volt a hajadon hölgyek nagy örömére.

Fantasztikus színészek garantálták a Majdnem menyasszony című film sikerét. (Fotó: Máté Krisztián)

Még a színészek is izgatottan nézték a Majdnem Menyasszonyt

Kelemen Hanna — aki a főszereplő Marikát játssza — elmondta, hogy abszolút magáénak érezte a karaktert és könnyen belehelyezkedett a kor szellemiségébe, viszont a nagy vásznon visszanézni önmagát már nem volt ilyen könnyű.

Szerintem a legjobb színészek kritikusan nézik magukat, ez egy elengedhetetlen része a színészi fejlődésnek.

— Bennem is megvolt természetesen ez a kritikus vonal, viszont elengedőnek is kellett lennem, hiszen ez életem első főszerepe, ilyen nagy játékfilmnél. Szerintem meg tudtam találni az aranyközepet, és tudtam örülni neki, míg fontolgattam, mi lehetett volna jobb ennél — mesélte Kelemen Hanna.

Kelemen Hanna első filmes főszerepe volt a Majdnem menyasszony Marikája. (Fotó: Máté Krisztián)

Marika édesapját játszó Gáspár Tibor is elmondta, hogy nagy öröm volt számára a stábbal és kollégáival való közös munka.

Nem az első apa, akit játszom: az egyik ezért bonyolult, a másik azért.

— Meg lehet fogalmazni bennük az apai és a férfi sorsot, a sorsszerűség is ott van benne. Természetesen a nők nélkül ez nem megy. Ez egy nagyon jó lehetőség nekünk, hogy meséljünk magunkról. Mi magyarok a magyarokról, és ezt már megírták 100 évvel ezelőtt is, tegnap is meg holnap is. Erről mesélni kedvesen, humorral, olykor kegyetlenül ez nagyon jó

— mesélte véleményét Gáspár Tibor.

A filmet a közönség már vasárnap megtekintheti a Duna tévécsatornán este 9-kor.