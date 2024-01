A S.E.R.E.G. forgatásán járt a Bors: Katonának állt Kamarás Iván!

Hadsereg, akció, dráma, izgalom, ezekkel a szavakkal lehet jellemezni a most készülő S.E.R.E.G. című új, hatrészes sorozatot, amely várhatóan idén ősszel kerül a TV2 műsorára. A sorozatban – mint azt a címe is sugallja – a katonák mindennapjait és egy különleges missziót láthatunk megelevenedni. A Megafilm legújabb produkciója többek között olyan sztárokat vonultat fel a főszerepekben, mint Csórics Balázs, Kamarás Iván, és Balla Eszter. A sorozatban szereplő karakterek, és katonai jelenetek minél hitelesebb megmegformálása érdekében, Pálinkás Szilveszter főhadnagy segítette a stáb és a forgatókönyvírók munkáját. Valamint több olyan eszközt is láthatnak a nézők, ami a Magyar Honvédség haditechnikai eszközeit is hitelesen mutatja be.

Igazi akció-drámát ígér a S.E.R.E.G. című szuperprodukció. (Fotó: HA)

Kamarás Iván, a főszereplőt játszó Csórics Balázs felettesét alakítja a sorozatban. A Jászai Mari-díjas színész maga mesélt a forgatásról, és arról, hogy milyen érzés egy katonát megformálni.

Olyan figurákat jelenítünk meg, akik klasszikus értelemben vett férfiak. Valahol fontos az, hogy ezeket a karaktereket kevés, letisztult és sallangmentes játékkal mutassuk be, amire a rendezőnk, Dombrovszky Linda is nagyon odafigyel. Tényleg izgalmas kihívás, hogy fegyelmezetten, mindenféle pótcselekvés és manírok nélkül mondjuk el azokat a mondatokat, amik le vannak írva

– mesélt a forgatás helyszínén a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján a színész.

Kamarás Iván is megcsinálta az alapkiképzést, amit Pálinkás Szilveszter (bal oldalon) minden szereplőnek megtartott. (Fotó: HA)

Egy hivatásos katona is segít a S.E.R.E.G. forgatásán

A forgatási napon Pálinkás Szilveszter főhadnagy is mesélt arról, hogy katonai szakértőként ügyelt a karakterek jellemére, az eszközök, és a ruházat pontos használatára.

– A gyártásban pontos katonai tervezést igényeltek a jelmezek, a kellékek, a látványelemek és az alkalmazott fegyverzet. A jelmezeknél konkrétan kiemelném, hogy a sorozatban a Magyar Honvédségben rendszeresített egyenruhát alkalmazzuk. Értelemszerűen át kellett adnom azt a tudást, hogyan viseljük szabályosan ezt az egyenruhát – mesélt a sajtótájékoztatón a főhadnagy, aki azt is hozzátette, hogy a fegyverek, amiket majd a képernyőn is láthatunk, szintén a hadsereg rendszeresített eszközei, amik speciálisan a jelenetekhez lettek felkészítve.