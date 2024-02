Hajdú Péter: "Megfenyegettek Alekosz posztja miatt"

Nehéz eldönteni, hogy Nagy Alekosz minden szavát komolyan gondolja-e, vagy csak minden eszközzel igyekszik feszegetni a határokat, hogy ezzel tartsa fenn az irányába mutatkozó, egyébként valóban rendkívüli érdeklődést. Ezt még Hajdú Péter sem tudja pontosan megítélni, pedig az ő „keze alatt” fordult meg az egyik legtöbb honi híresség az elmúlt két évtizedben. Az egykori valóságshow-győztes is többször járt már a Frizbiben és most egy egész napot töltött el a műsorvezetővel a Beköltözve Hajdú Péterhez című netes formátum felvételén. Az pedig már a rövid ajánlóból is kitűnik, hogy Alekosz továbbra is mindenről mást gondol és mond, mint a józanul és logikusan vélekedő többség.

Alekosz megint megmondta a tutit (Fotó: Bors)

A Holdra szállás csak Hollywood meséje?

A görög a show kedvéért képes cáfolni olyan egyértelmű és bizonyított tényeket is, mint az amerikai Niel Armstrong és űrhajóstársainak 1969. július 20-as Holdra szállása. A "számos tudományos fokozattal büszkélkedő" ( ja, nem) celeb úgy tartja, hogy csupán a hollywoodi filmipar remekét láthatjuk, a híres mondat elhangzása közben, ugyanakkor szerinte az oroszok valóban jártak a Földhöz legközelebbi égitesten. Persze van ott még, ahonnan ez jött, vagyis Alekosz bőven tesz még hajmeresztő kijelentéseket a Frizbi TV YouTube-csatornáján péntek este 19 órakor megjelenő műsorban. Ilyen például az is, hogy szerény meglátása szerint nincs nála nagyobb sztár a hazánkban.

„Bevallom, déjà vu érzésem volt...”

Íme az előzetes videó melynek hatására a Bors úgy döntött, megkérdezi Hajdú Pétert, mit is gondol sikerműsora e heti vendégéről és a vele töltött nem csekély időről.

— Bevallom, déjà vu érzésem volt, amikor a holdra szállás témáját kezdtük feszegetni, hiszen legutóbb éppen Schobert Norbi helyezkedett nálam arra az álláspontra, hogy kamu volt az egész.

Alekosz esetében is éppen annyira kerekedett el a szemem, mint Norbinál. Hiszen én nem vagyok szkeptikus, vagyis hiszem, hogy ami a felvételeken látszik és hallatszik, az meg is történt.

— Alekosz egyébként egyel tovább is merészkedett: isteníteni kezdte az orosz ipart. Neki legyen mondva, megnézném, ahogy egy Ladával körbeautózza a világot. A magam részéről én maradnék a német vonalon — kezdte nevetve Hajdú Péter, aki lapunknak elárulta, ő maga sem tud kiigazodni a görög észjárásán és logikáján.

Alekosz feltehetően minden szavát el is hiszi

— Nem tudom megítélni, hogy Alek mennyire provokál és mennyire gondolja komolyan mindazt, amit kiejt a száján. Minden esetre baromi hitelesen csinálja. Sok érdekes része volt a többórányi felvételnek és nem is lőnék el mindent, de megfejthetetlen még, hogy egy ponton sorolni kezdtem neki hazai hírességek neveit és arra voltam kíváncsi, hogy vajon ő ismertségben és népszerűségben feléjük helyezi-e magát: nos, abszolút…

Majka, Marics Peti és Sebestyén Balázs szerinte a kanyarban sincsenek hozzá képest, bár Balázsnál egy pillanatra azért megingott.

— Az jutott eszembe vele kapcsolatban, hogy ő feltehetően minden szavát el is hiszi. Ami egy a pszichiáterek által ismert és jól körül határolható állapot — fogalmazott a műsorvezető, aki egy igen veszélyes játékba is belement nem hétköznapi vendégével.

„Nos, vesztettem!”

— Ahogy azt már megszokhatták a nézők, ebben a formátumban játszom is a vendégeimmel, így Alekoszt is kihívtam egyfajta versenyre.

Tétként azt határoztuk meg, hogy a győztes, posztolhat valamit a vesztes közösségi oldalára.

Nos, vesztettem… Félve adtam át neki a telefonomat és még trükközni is próbáltam azzal, hogy a privát fiókomat nyitottam meg neki. Sajnos észrevette, így végül a hivatalos Facebook-oldalamra került ki egy poszt, amit nyilván nem én írtam. A követőim többsége perszer észrevette, hogy valami turpisság van a dologban, de akadtak bőven, akik kikövetéssel fenyegettek — nevetett ismét Hajdú Péter.