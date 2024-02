A nagyapaságról vallott Szabó Győző - "bele sem merek gondolni!"

Olaszországban bújt el a világ elől Szabó Győző, ami nem meglepő, hiszen Itália a színész szíve csücske. Imádja az olasz mentalitást, az ottani gasztronómiát – az egész életérzést. Ha teheti, évente meglátogatja a mediterrán országot. Természetesen nem egyedül utazott: elkísérte a lánya, Bori is. A művész a hot! magazinnak adott interjút, amiben elárulta: a szoros kapcsolatuk egyik titka az, hogy rendszeresen vesznek részt ilyen páros kiruccanásokon.

Szabó Győző és a Rezes Judit imádják egymást, de ezek az utak csak a lányáról szólnak – Fotó: hot!

– Minden évben elmegyünk egy-két ilyen utazásra.

Voltunk már együtt Rómában, tavaly kivételesen Portugáliában töltöttünk néhány napot, idén pedig Nápolyt látogattuk meg

– árulta el A mi kis falunk sztárja.

Szabó Győző az utazáskor kerül még közelebb lányához

Bori már felnőtt nő, önálló életet él, de nagyon szoros és szeretetteljes a kapcsolata a szüleivel. Az édesapjával álltak – pontosabban ültek – már együtt színpadon is, amikor a Quimby együttes Most múlik pontosan című dalát adták elő, amit a lány kísért gitáron; ez a produkció mindkettejüknek meghatározó élményt jelentett. A rengeteg munka ellenére nagyon sokat beszélgetnek, ezek a közös világjárások pedig különösen jó alkalmat adnak arra, hogy valódi mélységében éljék meg az apa-lánya kapcsolatot. Győző azt is elárulta, hogy akár tanácsokat is elfogad a lányától.

– Ilyenkor, amikor utazunk, rengeteget beszélgetünk. Arról, hogy ő hogy van, mi jár a fejében, milyen érzések vannak benne, és arról is, hogy velem mi van. Kidumáljuk, hogy vagyunk, mi van a testvéreivel. Ő már 26 éves, úgyhogy

át tudunk beszélni mindent, mint két felnőtt ember.

A színész mindig is igyekezett felnőttként kezelni a lányát, ugyanakkor abban a szerencsés helyzetben van, hogy a gyermekei a fiatalság három generációját ölelik fel. A nagyobbik fia hamarosan 14 éves lesz, és a kisebb is már 5 éves – erre azt mondja az édesapa, hogy a Jóisten jól kiosztotta a lapokat.

Szabó Győző idősebbik fia is kamasz már – Fotó: hot!

„Vannak időszakok, amikor az ember kicsit elhagyja magát”

Bár még kisgyerekes apuka, Győző esetében mégsem olyan távoli lehetőség a nagyszülői lét. Igaz, véleménye szerint a mai huszonévesek generációja egyelőre nem gondolkodik családalapításban. De vajon ő mit szólna ahhoz, ha hamarosan unokája születne?

– Ebbe bele sem merek gondolni! – nevetett.

Annak ellenére, hogy az unokázás nincs napirenden az életében, energikus nagypapaként képzelni el magát a jövőben. Ez pedig nem sikerülhetne, ha már most nem figyelne oda magára, és ne vigyázna tudatosan az egészségére a mindennapokban.

– Mindig is ezt csináltam! Vannak persze időszakok, amikor az ember egy kicsit elhagyja magát, szétcsúszik. Én viszont igyekszem összerakva tartani magam – fogalmazott a színész.

Imádják Itáliát Számos külföldi sztár is rajong Olaszországért, nagyon sokan még házat is vettek ott. George Clooney például rendszeresen kerül be a hírekbe a Comói-tónál álló villájával, míg Veronában Madonnának és Leonardo DiCapriónak is van lakása. A Star Wars-filmek atyja, George Lucas egy kapucínus kolostort vásárolt magának a néhány ezer fő lakosú Passignanóban.