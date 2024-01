Young G Béci édesanyja autóbalesetet szenvedett

Young G Béci ma a TV2 reggeli műsorában, a Mokkában volt látható, ahol meg kellett nyugtatnia az embereket, hogy nem történt nagy baj. Történt ugyanis, hogy amíg a rapper külföldön, pontosabban Kanadában tartózkodott, addig édesanyjának balesete volt. Az autó totálkáros lett és a mamáját még kórházba is szállították.

Young G Béci anyukája autóbalesetezett - Fotó: Fotó: Tv2

Túlreagálták

A rapper bevallotta, igaz ő is túlreagálta a dolgot, ugyanis távol volt otthonától és nagyon megijedt, de amikor a két műsorvezető felvezette a témát, Béci azonnal leszögezte, hogy ez nem ennyire drasztikus, mint ahogy mesélik mások.

Hát azért elég drasztikus volt ez a felvezetés

– kezdte a műsorvezetőknek Béci, aki bevallotta, igaz ő is túlreagálta először az esetet.

– Ennyire azért nem volt élőben drasztikus, inkább azt mondanám, hogy egy kicsit túl lett reagálva a médiában. Volt karambol, nyilván baleset volt, de nem is egy sima koccanás volt, mert totálkáros lett az autó. Oké, az nem kicsi baleset, de hála Istennek, hogy nem történt nagyobb baj ennél – mondta Béci, aki elmesélte, édesanyját azért megvizsgálták a kórházban.

Meghúzta a nyakát

Szerencsére nagyobb baj nem történt, mint egy nyakhúzódás, azonban ez sokkal rosszabbul is elsülhetett volna, amibe a rapper bele se akar gondolni. Számára fontos a család, így hálát is adott, hogy csak anyagi vonzata lett a balesetnek.

– Be kellett mennie a kórházba, mert a nyakával volt valami apróság, de csak meghúzódott. Kicsit drasztikusan fogalmaztam a közösségi-médiában akkor, ez nem tetszett neki, hiszen ő is mondta nekem, hogy nincs nagy baj. Szerintem most is ki van akadva rám, hogy erről beszélek – jegyezte meg Young G Béci, aki a baleset idejében Kanadában tartózkodott, így nem is tudott volna sehogyan édesanyja segítségére sietni, ha nagyobb baj történik.