Másfél hónapja titokban összejött a TV2 két sztárja

Egymásba szerettek a TV2 sztárjai: a Dancing with the Stars profi táncosa, Tóth Katica, és a Sztárban sztár leszek! felfedezettje, Tasi Dávid egy párt alkotnak. A részletekről a szerda reggeli Mokkában számoltak be.

Jó rájuk nézni: Tasi Dávid és Tóth Katica a Mokkában / Fotó: TV2/Mokka

Adta magát a kérdés, pontosan hogyan ismerkedtek meg egymással: ugyan két megaprodukció versenyzői voltak, de - külső szemlélőként - úgy tűnt, nincs nagy átfedés a két műsor között... Vagy mégis?

Átfedés volt, mert egymás mellett próbáltunk

- árulta el Katica, minek köszönhető a megismerkedésük, illetve a kapcsolatuk szárba szökkenése, ami egyébként hivatalosan másfél hónapja vette kezdetét.

Ezután Tasi Dávid vette át a szót, aki szerint meglehetősen komplikáltan indult kettejük viszonya.

Instagramon én reagáltam egy sztorira, aztán utána eltelt egy három hét. Vártam, hogy ő majd keres, de aztán eltelt egy hét, eltelt még egy hét...

- mesélte Dávid, aki ugyan nem ehhez volt hozzászokva, mégis kimondottan tetszett neki, hogy Katica nem adta könnyen magát.

Várta, hogy majd én keresem, majd válaszolok, majd beszélgetünk, aztán rájött, hogy lehet, hogy nálam egy picit többre lesz szükség

- fűzte hozzá a táncosnő.

Azzal kapcsolatban, hogy mennyit engednek láttatni a kapcsolatukból, elmondták, ez még alakulóban van: annyit mindenesetre leszögeztek, hogy nem szeretnék teljes mértékben kiteregetni a magánéletüket a nyilvánosság előtt.

Végezetül kiderült, hogy a szerelmespár egyelőre még nem költözött össze, viszont már azt tervezik, hogy a közeljövőben lesz egy közös kiskutyájuk.