Tóth Andi teljesen kivirult: „Egy belsődből fakadó mosoly” - Fotók

Tóth Andi nemcsak tehetséges, de gyönyörű is! Mint megírtuk, nemrég wellnessezni volt, most pedig néhány szelfit lőtt magáról, amiket ki is tett közösségi oldalára.

Tóth Andi / Fotó: Máté Krisztián

Az Instagramon megosztott lapozható fotók között találunk komolyabbat, szexisebbet és egy mosolygós, vidám képet is. Andi rajongóinak talán az utóbbi tetszett a legjobban, hiszen nagyon jól áll neki, ha mosolyog és tényleg jó kedve van, csillog a szeme.

Csoda lélek, annyira aranyos vagy

- írta az egyik kommentelő.

Jobb kedvem lett a mosolyodtól. Köszönöm

- fogalmazott egy másik.

Végre egyszer egy belsődből fakadó mosoly!

- örült a képeknek egy harmadik.

A mosolyod szebbé tette a napom

- tette hozzá egy másik kommentelő.