G.w.M megfeledkezett Kulcsár Edináról, most rajta röhög a fél ország

Szilveszterkor a Kasza Tibi vezette Szerencsekerék is adásba került, amelyben három sztár küzdött a főnyereményért, így Hódi Pamela, G.w.M és Gáspár Zsolti versenyzett. A műsor nem is telt el meglepő pillanatok nélkül, előkerült a lencse és a kolbász is.

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

De G.w.M. esetében is akadtak érdekességek, amelyet az internet népe egyből fel is kapott. Mikor ugyanis Kulcsár Edina férjére került a sor, pörgetett egyet a keréken, majd Kasza Tibi kért tőle egy betűt, méghozzá egy mássalhangzót. Erre azonban a rapper olyat mondott, amelyre felröhögött a stúdió, majd Tibi is viccet csinált az egészből.

"E, mint Elemér" - hangzott el a Szerencsekerék szilveszteri adásában.

"Ölelj meg, csak azért mert itt akarok állni, amikor egy újabb tartalmat gyártasz a TikTokra. Itt akarok lenni" - rohant oda hozzá Tibi, aki viccet csinált az egészből.

Ám a rapper botlását nem a TikTok kapta fel, hanem a Reddit közössége, akik egyből diskurálni kezdtek róla. De leginkább azért volt felháborodás és nem értés, mert az E betűnél nem Edinát, hanem Elemért mondott Márk. Teljesen elfeledkezett a feleségéről, a nagy izgalom során nem jutott eszébe, hogy E betűvel kezdődik élete szerelme neve is.

"A magánhangzó/mássalhangzó nem ismerése még nem is lepett meg, de hogy E betűre Elemért mond és nem Edinát az teljesen lesokkolt" - olvasható a Redditen megosztott bejegyzésben.