Tátrai Tibor életét pokollá teszik, súlyos döntést hozott végső elkeseredettségében

Tátrai Tibor sosem volt az a balhés típus, soha nem is szerette, ha róla szólnak a hírek. Csendben tette a dolgát, mert mindig is csak akkor volt igazán boldog, ha zenélhetett. A legendás gitáros még most is aktív, több formációval is koncertezik, a bulik után pedig szeretne nyugodtan pihenni lakásában. De ezt már egy jó ideje nem tudja megtenni, mert a szomszédjába önkényes lakásfoglalók költöztek.

Tátrai Tibor nem tudja egyedül megoldani a problémát (Fotó: Facebook)

Tátrai Tibor sztrájkba kezdett

A népszerű zenész már minden fórumon jelezte, hogy a szomszéd lakást illegálisan elfoglalták és azóta nincs nyugta. Nemcsak a putri látványt idéző lomos gang zavarja, hanem az állandó hangoskodás. De hiába a sok telefonálás, eddig semmi megoldás nem született. Tátrai Tibor ezért végső elkeseredésében a nyilvánossághoz fordult.

Sztrájk! A mai nap 10 óra 00 perctől önkéntes száműzetésbe helyeztem magam a lakásomban, amíg a problémám teljeskörűen meg nem oldódik!

A poszt alatt rengetegen ajánlották fel a segítséget a gitárosnak, mindenki kérdezi tőle, miben tudna segíteni. A hozzászólásokból derült ki, hogy már két éve fennáll ez a probléma, azóta nehezítik meg Tátrai Tibusz életét.

„A szomszéd lakást elfoglalták lassan 2 éve. A tulaj sem bírja kitenni őket. Mindent leamortizáltak”

– írta az egyik ismerős hozzászólásban.

Amint Tátrai Tibort elérjük és megszólal, cikkünket frissítjük.