Szorosan simulnak egymáshoz: Puskás-Dallos Bogiék szerelmes fotón

Puskás-Dallos Bogi nemrég arról mesélt, hogy úgy érzi, újjászületett azzal, hogy kisfiát a kezében foghatja, és úgy léphetett át a 2024-es évbe.

Puskás-Dallos Bogi és Peti / Fotó: Szabolcs László

Az énekesnő és férj, Puskás-Dallos Peti tavaly márciusban jelentette be, hogy szülői örömök elé néznek, majd nem sokkal később az is kiderült, hogy Dallos Bogi kisfiút hord a szíve alatt. Puskás-Dallos Ábel szeptember 7-én látta meg a napvilágot. A kicsi azóta a két híresség mindennapjainak és életük középpontját alkotja. Bogi és Peti azonban ügyelnek arra is, hogy szerelmüket életben tartsák. Talán épp emiatt lehet túlzás nélkül állítani, hogy igazi álompárt alkotnak.

Nemrég például az énekesnő posztolt egy szerelmes fotó, amihez a következő szavakat fűzte: - Az én Józsefemmel Büszke vagyok rád szerelmem!

A közös fotó alá Puskás-Dallos Peti három szívecskével reagált.

Olyan összeillő pár vagytok

Csodálatos pár vagytok, Bogi!

Aranyosak vagytok

- írták a rajongók.