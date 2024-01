„A kisfiam születésével együtt én is újjászülettem” – Megható vallomást tett Puskás-Dallos Bogi

Dallos Bogi és Puskás Peti a tavalyi évüket izgalomban töltötték, ugyanis izgatottan készültek a szülői feladatokra. A kis trónörökös végül szeptember 7-én érkezett meg a család hatalmas örömére, így az újévet már hárman: Bogi, Peti és Ábel együtt köszönthették. Az új lehetőségek láttán az édesanya úgy döntött, hogy egy érzelmes posztban emlékezik meg arról a pillanatról, amikor megtudták: hamarosan szülők lesznek! A megható sorokhoz közös képet is posztolt, ahol éppen férjével bújnak össze.

Pont egy éve tudtuk meg, hogy szülők leszünk. Minden nehézségével együtt ez egy olyan év, amit sosem feledünk. Úgy érzem, hogy a kisfiam születésével együtt én is újjászülettem. Köszönöm neked férjecském, hogy mindig fogod a kezem. Ígérem, hogy én sosem engedem el a tied

– írta a közös fotóhoz Dallos Bogi.

A fotó alatt a kommentelők is beindultak, és nem győzték Bogi alakját dicsérni amellett, hogy sok boldogságot kívántak kedvencüknek.

–Szinte nem is látszik, hogy szültél Bogi, de a mosolyodban és a szemedben látszik az anyukák bölcsessége – írta a kommentelő, de volt, aki azt mondta, hogy a szülés csak még szebbé tette és egyáltalán nem látszik, hogy nemrég egy kisbabát hordott a szíve alatt.

Dallos Bogi és Puskás Peti nagyon boldog, hogy már hárman vághatnak neki a 2024-es évnek Fotó: Szabolcs László

Mindenre felkészültek a nagy nap előtt

A gyermekvállalás nagyon nagy felelősséggel jár, Bogi és Peti ezzel tisztában is voltak, ezért a pici születése előtt még egy babaelsősegély tanfolyamon is részt vettek. A sztárpár rendkívül hasznosnak találta a képzést, erről a várandós kismama számolt be.

–Megtanultuk a csecsemő-újraélesztést, és légúti idegentest eltávolításának lépéseit, illetve minden fontos csecsemő/gyerekkorban is előforduló ritka és gyakori betegség, sérülés kezelésének módját – fogalmazta meg közösségi oldalán az énekesnő.