Puskás Peti az apaság örömeiről vallott - Videó!

Mint arról már beszámoltunk, Puskás-Dallos Boginak és Puskás-Dallos Petinek szeptemberben megszületett a kisfia, aki a Puskás-Dallos Ábel nevet kapta.

Puskás-Dallos Peti könyvből olvasott fel gyermekének Fotó: Szabolcs László

A büszke szülők azóta már többször is megmutatták a rajongóknak a csöppséget. Az énekes most az Instagram oldalára egy friss videót töltött fel, amelyben az látható, ahogy egy könyvből olvas fel a négyhónapos gyereknek. Puskás-Dallos Peti a bejegyzésében azt is elárulta, hogyan oldják meg a feleségével a baba körüli teendőket.

Éjszaka Bogi kel fel babihoz, 5-6 körül amikor pedig ébred , akkor én töltöm vele az időt, hogy Bogi tudjon még aludni. Imádom ezeket a közös reggeleket. Kint még sötét, kel fel lassan a nap, mi meg ketten elvagyunk. Zenét hallgatunk , játszunk, olvasunk, tornázunk és én pedig minden reggel meghatódottsággal nézem, hogyan vàltozik napról napra

- fejtette ki posztjában az énekes, aki hozzátette, hogy azért neki is jut ideje arra, hogy kávézzon, olvasson, vagy éppen eddzen, amikor a kisfia el van magában.