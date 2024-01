Nyilvánosságra kerültek II. Erzsébet utolsó pillanatai

A britek szeretett uralkodója, és a világszinten is nagy népszerűségnek örvendő II. Erzsébet királynő 70 évig ült a trónon, mielőtt 2022. szeptember 8-án örökre lehunyta két szemét. Eddig sok mindent nem hozott nyilvánosságra a család a tragédiával kapcsolatban, csupán annyit lehetett tudni, hogy természetes halállal halt meg az uralkodó. A megboldogult királynőről most könnyfacsaró tények derültek ki, például az, hogy a halála előtt nagyon békés volt, és nem érezte rosszul magát, nem sejtette, hogy mi következik. Erről beszélt Sir Edward Young, őfelsége magántitkára, aki Balmoralban tartózkodott, ahol életét veszítette a királynő.

Békésen, fájdalom nélkül hunyt el a királynő /Fotó: AFP

Sir Edward Young, őfelsége személyi titkára így emlékezett az uralkodó utolsó éjszakájára:

Nagyon békés volt, álmában ment el. Az öregség vitte el, nem tudott semmiről, nem volt fájdalom.

A közelálló Young árulta el azt is, hogy a királynő az utolsó estéin is dolgozott.

A DailyStar hozta nyilvánosságra, hogy a királyi család személyi asszisztensei feljegyzéseket készítettek végig II. Erzsébet betegségéről, és az állapotának alakulásáról, ám ezek az írások eddig a Királyi Levéltárban voltak. Ezek között a papírok között megtalálható a királynő utolsó munkája is, ugyanis még a halála előtti estéken is dolgozott, és kijelölte azokat a személyeket, akiket kitüntetésben részesítene a munkájukért cserébe. A feljegyzések teljes egészében január 18-án fognak nyilvánosságra kerülni, amikor Robert Hardman királyi író "III. Károly: Új király, új udvar" című könyve bemutatásra kerül - számolt be róla a lap.