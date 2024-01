Nem lehet több gyereke? Minden, amit Radics Gigi betegségéről tudni kell

Ahogyan azt a Bors megírta, Radics Gigi kórházba került. Nem sokkal később jött a hír, hogy az énekesnő jól van, de bizony komoly műtéten kellett átesnie.

Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy jól vagyok. Egy tervezett műtéten vagyok túl, endometriózisom volt, amitől az orvosom úgy látta jobb megszabadulni. Szerencsére a legjobb kezekben voltam és már lábadozom. Mindenesetre mindenkit biztatok arra, hogy vegyen részt orvosi szűrővizsgálatokon, mert így sokszor meg lehet előzni a még nagyobb problémákat is. köszönöm szépen a sok kedves, érdeklődő üzenetet!

– tudatta friss posztjában, amelyet tegnap lehoztunk.

Mi is az az endometriózis?

Szerencsére Tehát Gigi túlesett a műtéten, és már lábadozik. Sokan azonban még most is aggódnak érte, és félnek attól, hogy komolyabb baja is lehet. Ezért most összegezzük, milyen betegséget is diagnosztizáltak az énekesnőnél.

Endometriózis esetében endometrium szövet jelenik meg és szaporodik el a méh üregén kívül, általában a petefészekben és a hashártyában. Emiatt a belső szervek összetapadnak, összenőnek, emiatt pedig - főleg a menstruáció alatt - nagy fájdalmat érez a beteg, és könnyedén kialakulhat a meddőség is. Az endometriózisban szenvedő nők körülbelül 40 százaléka meddő, éppen ezért nagyon fontos az orvosi vizsgálat, s szükség esetén a műtét. Ez tehát egy jóindulatú, mégis krónikus betegség. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy noha ha a beteget megműtik, 5 éven belül a kiújulás esélye 50 százalék. Ebből fakadóan nagyon kell szurkolni Giginek, hogy ne essen vissza a betegségébe, úgy ugyanis lehet, hogy nem lehetne több kisbabája.