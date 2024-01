Nagy Sanyi is megszólalt Benedek Miklós haláláról — „Látszott, hogy miután fiát elvesztette, valami eltört benne”

Életének 78. évében elhunyt Benedek Miklós, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, színházi rendező, érdemes és kiváló művész. Az elmúlt két évének jó részét kórházban töltötte, ugyanis gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak nála. Tavaly áprilisban mondott is róla pár szót:

„A COPD a tüdő és a szív együttes betegsége, amit legtöbbször a dohányzás vált ki. Esetemben is ez történt, sajnos a hosszú évtizedeken át tartó dohányzás megtette a hatását.”

A szomorú nap óta rengetegen megemlékeztek a művészről, akár csak néhány szóban, akár felidézve minden szép pillanatot. Így tett lapunknak Nagy Sanyi is.

Benedek Miklós 78 évesen hunyt el (Fotó: Czimbal Gyula)

A közös munka

Benedek Miklós és Nagy Sanyi két híres darabban szerepelt együtt, ráadásul mindkettőben egymáshoz közeli karaktereket alakítottak.

„A napsugár fiúk és a Virágot Algernonnak. Ebben a két darabban szerepeltünk együtt, nagyon szerettem vele dolgozni. Szerettem, tiszteltem, végtelenül jó színész volt. Értettem és kedveltem is a humorát, az ő tipikus cinkos mosolyát pedig sosem felejtem el. Benedek Miklós tényleg fantasztikus ember volt” — mesélte Sanyi lapunknak.

„Mindkét színdarabban sok volt a gyors átöltözés, Miklós pedig folyton azt mondogatta: Nagyon strapás, Sanyikám. Minden alkalommal megismételte, ez volt az ő szavajárása” — tette hozzá nosztalgikusan.

Rosszul érintette a halálhír Nagy Sanyit (Fotó: Bors)

Rosszul érintette a hír

Mint bárki mást, Nagy Sanyit is rosszul érintette a hír.

„Egészségi állapota miatt már rég nem találkoztam vele, szerepeit is mások vették át, de tartottuk a kapcsolatot. Írtunk egymásnak folyton, amikor csak tehettük. Sajnos látszott, hogy miután fiát elvesztette, valami eltört benne, ami az egészségére is ráment” — mondta. Benedek Miklós élete utolsó éveit valóban szörnyű tragédia árnyékolta be. Majdnem 4 éve történt, hogy elhunyt a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Benedek Tibor. Halálhíre az egész országot megrázta, azt pedig elképzelni is nehéz, mit érzett édesapja.

A temetésre mindenképp szeretnék majd elmenni.

— folytatta Sanyi. Majd röviden arra is kitért, hogy valamennyire azért boldog, mert tudja, hogy Miklós habzsolta az életet. Még abban a korban élt, mikor jelen volt a klasszikus színész élet, a 70-es, 80-as évek éjszakái. Összegyűltek a nagy nevek, iszogattak, szakmáztak és szórakoztak, ez ma már Sanyi szerint nincs jelen.