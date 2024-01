"Volt már, hogy rám csapta az ajtót" – Lékai-Kiss Ramóna őszintén vallott a magánéletéről

Lékai-Kiss Ramóna az évek során a TV2 egyik legsikeresebb, legnépszerűbb műsorvezetővéjé avanzsált. Rengeteget látjuk tehát a képernyőn, pláne, hogy még mindig színészkedik is. Ennek ellenére sokat magáról Ramónáról, mint magánszemélyről, feleségről, és édesanyáról nem igazán tudunk semmit azon tényeken kívül, hogy 2019-ben ment férjhez, és ugyanebben az évben született meg gyermeke, Noé is.

Lékai-Kiss Ramóna és Lékai Máté. / Fotó: Markovics Gábor

Raminak szinte élete minden perce be van osztva a munka és a család mellett. Amellett, hogy műsorvezetőként dolgozik, gyakran rendezvények házigazdája és még jótékonykodik is. Mindezt úgy, hogy 5 éves fiát ő hozza, s viszi minden nap az oviból. Hétvégén van azonban olyan, amikor neki is segítségre van szüksége. Adódnak ugyanis olyan alkalmak, amikor neki televíziós munkája van, férjének pedig meccse, így ilyenkor a nagyszülők vigyáznak a kicsire, vagy ha ők sem érnek rá, akkor a bébiszitter.

Fiáról mesélve bevallotta, hogy Noé születése előtt nem hitt a horoszkópban, azóta azonban igen. Noé ugyanis Bak csillagjegyű, és minden jellemző rá, ami egy ilyen csillagjegyűre jellemző. Állandóan megmondja a magáét, szüleit is gyakran kioktatja, szereti megmondani nekik, hogyan kellene élniük az életüket. Sőt, van olyan, amikor a Bak túlzottan előjön belőle:

Volt már, hogy rám csapta az ajtót

– ismerte el az óvodásról Rami, akinek ennek ellenére Buddha-lelke van.

Az ovistársak szüleitől azt halljuk, hogy hogyha vele vannak a gyerekek, akkor megnyugszanak körülötte

– mesélte. Ezzel kiemelve azt, hogy habár Noé Bak jegyű, apja nyugodt természetét teljes mértékben örökölte.