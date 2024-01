Komoly döntést hozott a magyar híresség, miután kiderült: mégsem lesz esküvő és szakított vőlegényével

Béres Anettnek az utóbbi időszak nagyon megterhelő volt, hiszen a félresikerült ayahuaska szeánsz után életmentő műtétek és fizikaoterápia várt rá. Most azonban már büszkén mondhatja, hogy újra testileg-, és lelkileg is egészséges. Pár hónappal ezelőtt még azt is elhatározta, hogy egy lézeres kezeléssorozat segítségével leveteti a csuklójáról az egyetlen tetoválását, volt szerelmének a nevét.

Béres Anett már jobban érzi magát testileg és lelkileg is Fotó: Mokka TV2

Csütörtökön elérkezett az utolsó kezelésének napja is. Anett már a székből büszkén bejelentette, hogy hamarosan végleg tetoválásmentes lesz.

Folytatódik a tetoválásom eltávolítása, és megkockáztatom, hogy ez lesz az utolsó. Mert ha megnézitek, szinte már láthatatlan, de sajnos még picit látszik. Úgy hogy hamarosan véget ér a kálváriám én és a tetoválásom közt, végre megszabadulok tőle

– számolt be Anett a 24 óráig látható történetében.

Ezzel azt is sugallva, hogy így már semmi nem köti volt szerelméhez, semmi maradandó.

Már alig látszik Anett egykori tetoválása, amin ex-párja neve volt olvasható Fotó: Instagram/Béres Anett

Régóta fontolgatta

Anett mindenkit sokkolt, amikor bejelentette, hogy mégsem lesz esküvő, mert szakított vőlegényével. A különválást nagyon megszenvedte, ezért csak a közeli barátok és családtagjai tudtak róla. Így érhető volt, hogy idő kellett Anettnek, hogy eljusson arra pontra, hogy egykori szerelme nevét eltávolítsa a bőréről.

– Attila nevét az iránta érzett tiszteletből és szeretetből varrattam magamra, de ha ez a felirat végre eltűnik, soha többé nem érhet tetováló tű a bőrömhöz. Mondjuk annak is örülnék, ha semmiféle tű nem érne most egy jó darabig hozzám – viccelődött Anett. Az alábbi videóban jól látszik, hogyan zajlik egy ilyen beavatkozás: