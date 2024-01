"Az úton élek" - válása óta nincs otthona a magyarok egyik kedvenc színészének

Hivatalosan is kimondták a Trónok harca és az Aquaman színésze, Jason Momoa és volt felesége, Lisa Bonet válását. Előbbi azóta gyakorlatilag hajléktalanná vált, írja a Metropol. A portál hozzáteszi, azért nem kell őt sajnálni, mert nem egy sikátorban él, hanem éppen körbejára az Egyesült Államokat.

Nekem most nincs is otthonom, az úton élek

– árulta el az ET riporterének a sztár. Jövő héten debütál ugyanis az HBO Maxon On The Roam című új dokumentumfilm-sorozata, melyben a művészek alkotásait jótékony célokra ajánlják fel.