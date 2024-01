Borzasztó hírt kapott a Jamaicában tartózkodó Harry herceg és Meghan Markle: az otthonukról van szó

Megrázó hírt kapott az Amerikában élő Harry herceg és felesége, Meghan Markle. A hercegi páros egy kacsalábon forgó palotában él a kaliforniai Montecitóban, ahol a szomszéd házakban is milliomosok és hírességek laknak. Az elmúlt napokban azonban több betörés történt mindössze néhány perce Harryék otthonától. A házakat pillanatok alatt feltörték, és el is tűntek a szajréval a tolvajok, így a rendőrség szerint egy profi bandáról lehet szó, amely a nagy értéket rejtő széfekre specializálódott. Ha Harry herceg és a felesége nem vigyáznak, akkor az impozáns házuk is betörés áldozatává válhat, miközben a páros tagjai gyakran utaznak el otthonról.

Harryék otthona is szerepelhet az elkövetők célpontjai között /Fotó: AFP

Éppen ez történt a szerda esti betörés során is. Meghan és Harry éppen Jamaicában tartózkodott, a Bob Marley film premiervetítésén, miközben a 12 millió fontos kastélyuk szomszédságában kipakoltak egy házat az éjszaka. A rendőrség azóta rendszeresen járőrözik a környéken és figyelmeztette az ott élőket a veszélyre.

"Az elmúlt héten a képviselőink több betörési jegyzőkönyvet is készítettek, amelyek jelentős hasonlóságot mutatnak egymással. A lakosok elrendezésében, a betörés időpontjában, és az elvitt értékek terén is több hasonlóságot fedeztünk fel. A bűnözők olyan házakat választanak ki, amelyek közelében nyílt terület van, illetve a lakói nem tartózkodnak a házakban"

- mondta el Rachel Zick Santa Barbara megyei seriffje. Hozzátette -

A gyanúsítottak a széfekre specializálódtak.

Fegyveres testőrök őrzik innentől Harryék villáját

A megrázó incidensekkel kapcsolatban a Mirror arról számolt be, hogy a hercegi páros otthonát egy felfegyverzett őrcsapat őrzi, élükön azzal a Christopher Sanchezzel, aki korábban az amerikai elnököt, Barack Obamát is szolgálta, illetve a csapat tagja még Christopher Keenan, aki Hillary Clinton személyi védelmét látta el.