Harry szóba sem állhat Katalinnal, amíg Meghan Markle engedélyt nem ad rá

Manapság ezt már nehéz elhinni, de egykor nagyon közel állt egymáshoz a két fivér, Harry és Vilmos herceg: a fiatalabbik testvér a sógornőjével, Katalinnal is jó viszonyt ápolt, a triót gyakran lehetett látni egymás társaságában. Ennek azonban mind vége szakadt, amikor a sussexi herceg eljegyezte, majd feleségül vette Meghan Markle-t. Bár a külvilág előtt ezt sokáig leplezték, a színfalak mögött a két hercegné sosem szívlelte egymást igazán. Amikor 2020-ban Harry és Meghan elhagyta a királyi családot, az ellentétek tovább fokozódtak, az Oprah Winfrey-nek adott interjú és Harry mindent leleplező, önéletrajzi kötete után pedig végképp megromlott a kapcsolatuk a királyiakkal.

Az Oprah Winfrey-interjú során Meghan igyekezett megmagyarázni, mi okozta a törést közte és Katalin között, ami csak olajat jelentett a tűzre. A királyi kommentátor, Kinsey Schofield úgy vélekedik, a viszony mostanra olyannyira elmérgesedett Meghan és Katalin között, hogy Harrynek engedélyt kell kérnie ahhoz, hogy egyáltalán szóba állhasson a sógornőjével.

Személy szerint kételkedem abban, hogy Harry privátban beszélne Katalinnal, úgy, hogy Meghan nem adta rá az áldását

– jelentette ki Schofield egy podcast-beszélgetés során a Mirror beszámolója szerint.

Ahogy arról már a Bors is beszámolt, Katalin hercegné a közelmúltban esett át egy hasi műtéten, ami miatt jelenleg is a kórházban lábadozik: a legfrissebb hírek szerint azonban gyorsan gyógyul, és még a betegágyon is dolgozik.