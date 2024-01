"Gyönyörű vagy" – Ostromolják a pasik Opitz Barbit

Nagyot fordult a világ Opitz Barbival! A sonkádi énekesnő az elmúlt hónapokban magánéleti drámák és egy se veled, se nélküled párkapcsolat miatt került a címlapokra, és sorra kapta az aggódó kommenteket. A Bors is többször számolt be arról, hogy Barbi és Serleg Albert kapcsolata mennyire viharos, ráadásul a szappanoperába illő viták és szakítások mellett az énekesnőnek az apjával való viszonya is meglehetősen érdekesen alakult.

Opitz Barbi látványosan kivirult a szakítást követően Fotó: Nagy Zoltán

Barbi végül tavaly novemberben mondta ki, hogy végleg lezárta a kapcsolatát Alberttel, és 2024-ben teljesen új életet akar kezdeni. Szingliként, de annál boldogabban.

– Végleg lezártam a kapcsolatomat, rengeteg okom volt rá, és többször ne is kérdezzetek felőle. Nem is szeretném részletezni. Már nincs semmi közöm hozzá. Alapból nem működött már egy jó ideje köztünk ez az egész, belefáradtam. Nem szeretném besározni, mindenki olyan, amilyen

– vonta le a következtetést Opitz.

Opitz Barbi kivirult a szakítás után

Nos, a fiatal híresség nem sokat szomorkodott az elválást követően, sőt, a kommentelők szerint valósággal kivirult, amióta nincsenek együtt Alberttel. Amellett, hogy látványosan lefogyott, jóval kiegyensúlyozottabbnak is tűnik, és végre teljes erőbedobással a karrierjére tud koncentrálni.

Opitz Barbi és Serleg Albert kapcsolata olyan volt, mint egy szappanopera Fotó: Nagy Zoltán

Odavannak érte a férfiak

Ez a változás és magabiztosság természetesen nem hagyta hidegen a teremtés koronáit sem, akik a virtuális térben próbálnak közelebb kerülni a sonkádi szőkeséghez. Elég csak megnézni az énekesnő legújabb fotóját, és az ahhoz tartozó kommenteket az online lovagok tollából.

- Gyönyörű vagy, Barbi.

- Baromi jól nézel ki.

- De szép s*gg.

- Gyönyörű.

- Nagyon szeretnélek megismerni.

Ilyen és ehhez hasonló hozzászólások árasztották el Opitz Barbi fotóját, igaz, olyanok is akadtak, akik szerint az énekesnő már túl sovány, ráférne egy ötfogásos vacsora.

Bár a nethuszárok valóban nagyon lelkesek, Barbi vélhetően most nem üldözi megszállottan a szerelmet, és örül, hogy elvonultak a feje fölül a viharfelhők.