Már a Mennyben koncertezik a Rolling Stones rajongóknak - 76 évesen hunyt el a legendás zenész

Nagyon szomorú hírt közöltek: elhunyt az amerikai zenészlegenda, Melanie Safka. 76 évesen szenderült örök álomra békésen, családja körében. Az énekesnő leginkább a feldolgozásai miatt vált híressé: nagyon gyakran hallhatjuk a Rolling Stones Ruby Tuesday című falának konvertálását, illetve a Brand New Key-t.

Haláláról a család számolt be, de a Cleopatra Records is megerősítette. Gyászjelentésükben a család arra kéri a rajongókat, hogy gyújtsunk ma érte egy gyertyát, és emlékezzünk meg arról, hogy milyen csodálatos tehetség volt, és milyen nagyszerű ember. Nemcsak zenészként volt kiváló: nagyszerű feleség, édesanya, nagymama és dédnagymama is volt - írja a The Sun.