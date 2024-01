Még előtte állt az élet, az egész világ gyászolta a 20 éve elhunyt Fehér Miklóst

Aki látta a jelenetet, sosem feledi el. Húsz éve ezen a napon, a televízió által is közvetített focimeccsen hunyt el Fehér Miklós magyar válogatott labdarúgó. Mindössze 24 éves volt, a portugál Benfica színeiben csereként állt be a Guimares elleni bajnokin. A csatár a meccs hajrájában sárga lapot kapott, az eseten még mosolygott is, majd néhány pillanattal később a pályán esett össze. Az orvosok azonnal a pályára siettek, a csapattársak összeomolva, zokogva imádkoztak a mozdulatlan test mellett. A stadionból még kórházba vitték, azonban nem sokkal később bejelentették halálát, melyet hirtelen szívmegállás okozott.

Fotó: AFP

Fehér Miklós óriási tehetség volt, már 17 évesen bemutatkozott a Győr színeiben az NB I-ben. 62 meccsen 23 gólt szerzett, s 18 évesen, 1997 decemberében 700 ezer dollárért vette meg a Porto. A klub többször is portugál csapatoknak adta őt kölcsön, míg 2002-ben került utolsó klubjához, a Benficához. A lisszaboni együttes a mai napig ápolja Miki emlékét, a teljes gárda és a vezetés - élükön a legendás Eusébióval - ott volt a csatár győri temetésén. A Benfica a tragédia után tavasszal bajnoki címet nyert Portugáliában, a klubvezetők Győrben keresték fel a gyászoló szülőket, akiknek egy bajnoki aranyérmet is vittek. Később a stadionnál szobrot is állítottak Fehér emlékére.

A magyar válogatott tagjai, Gera Zoltán és Dzsudzsák Balázs 2017-ben koszorúzták meg a lisszaboni emlékhelyet Fotó: AFP

Fehér Miklós 19 évesen debütált a magyar nemzeti csapatban, melynek színeiben 25 meccsen 7 gólt szerzett. Legjobb találkozója 2000 őszén, a litvánok elleni vb-selejtezőn volt. Az idegenben 6-1-re megnyert összecsapáson három gólt szerzett.