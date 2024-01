G.w.M. megfeledkezett a rá váró Kulcsár Edináról, Curtis és Judie különvált, öngyilkos lett a magyar színész

A magyar sztárvilág még ébredezőben volt a héten a szilveszteri mulatságok után. Igaz G.w.M.-nek így is sikerült kétszer is bekerülnie a legolvasottabb cikkekbe. Sajnos egy szomorú tragédia is történt: boldog új évet kívánt egy vidéki színész, majd levetette magát a társasház emeletéről.

G.w.M. elfeledkezett arról, hogy van E betűvel kezdődő ismerőse Fotó: TV2

G.w.M.-nek nem jutott eszébe Edina

Szilveszterkor a Szerencsekerék is adásba került, ahol a rappernek sikerült újra kellemetlen helyzetbe kerülnie. Mikor ugyanis rá került a sor, pörgetett egyet, majd Kasza Tibi kért tőle egy mássalhangzót. "E, mint Elemér" – mondta G.w.M., aki nem csak azzal akasztotta ki a kommentelőket, hogy magánhangzót mondott, hanem azzal, hogy eszébe se jutott E betűsként felesége, Edina.

Curtis párja nélkül utazott Dominikára Fotó: Máté Krisztián

Különvált Curtis és Judie

Az újpesti rapper mögött nagyon fárasztó év van, ezért január elején repülőre ült és meg sem állt a paradicsomi Dominikáig, ahol két hétig pihen. De míg tavaly ugyanott párjával, Judie-val kezdte az évet, most nélküle utazott el. A rajongók persze egyből találgatni kezdtek, mi történt köztük. De mint kiderült, barátnőjének több kosárlabda meccse is lesz ebben az időszakban, ezért nem tudott vele tartani.

Levetette magát a társasház tetejéről a magyar színész

Szomorú tragédia rázta meg az év első napját. Még utoljára boldog új évet kívánt M. Zsolt, a középkorú színész, majd önkezével vetett véget az életének. A férfi levetette magát egy társasház tetejéről, szörnyethalt. Mint kiderült, Zsolt napokkal a tragédia előtt azt mondogatta a barátainak, hogy elege van a közösségi oldalakból és le fogja törölni magát. Senki nem gondolta, hogy véget akar vetni az életének.

Gáspár Zsolti rossz döntése: G.w.M.-nek a kezébe tett pénzt Fotó: Máté Krisztián

Gáspár Zsolti G.w.M. kezébe adott egy rakat pénzt

Győzike testvére a szilveszteri Szerencsekerékben hozott felelőtlen pénzügyi döntést. Zsoltinak 200 ezer forintja volt, a pörgetése után a játékszabályoknak megfelelően cserélnie kellett a két, 0 forinttal rendelkező játékos valamelyikével. Hódi Pamelának kedveskedett, a gesztust később sem vonta vissza. A következő pillanatban már a kipörgetett 50 ezer forintját kellett elcserélnie: az imént odaajándékozott 200 ezer forint helyett azonban G.w.M 0 forintját választotta, ezzel 200 ezer forintot adva a rappernek, saját magát pedig lenullázva.

Nádai Anikó meztelenül köszöntötte követőit

A sztáranyuka merész képpel köszöntötte népes követőtáborát. Nádai Anikó az ágyban készített magáról egy szelfit, de nem is ezért volt pikáns a kép, hanem azért, mert a takaró alatt vélhetően meztelen volt.