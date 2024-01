Emma Stone nem vett melltartót, Selena Gomez keblei majd szétrepesztették a szűk felsőt – íme a Golden Globe legjobb szettjei

Az év egyik legnagyobb durranása a legjobb filmeket méltató Golden Globe-gála, a színészek és alkotók igyekeznek a legjobb formájukat hozni az eseményen. Látványosabbnál látványosabb ruhakölteményekkel igyekeznek felhívni magukra a figyelmet − sikerrel. A Bors összeszedte a legmerészebb választásokat.

Heidi Klum minden díjátadón a legjobban öltözöttek között van (Fotó: Northfoto)

Heidi Klum alul és felül is villantott

Az egykor ünnepelt szupermodell még most, 50 évesen is tudja, mitől döglik a légy. Tűzpiros estélyiben érkezett, amiben egyszerre mutatta meg telt dekoltázsát és – a bugyiig felsliccelt szoknyának hála – kecses hosszú lábát is. A szetthez egy szatén borítású piros Louboutin márkájú magas sarkút viselt, ami nem tűnik túl kényelmesnek.

Barbie-k a vörösszőnyegen

Mozifilmes teljesítmény és kasszasiker kategória nyertese a Barbie című film lett, a rózsaszín pedig a vörösszőnyeget is uralta. A film címszereplője, Margot Robbie az 1977-es SuperStar Barbie verziónak megfelelően öltözött fel, s Jennifer Lopez is a rózsaszín mellett döntött, egy habos-babos sellőfazonú estélyi mellett tette le a voksát.

Margot Robbie stílszerűen Barbie babaként lépett a vörösszőnyegre (Fotó: Northfoto)

Jennifer Lopez is a rózsaszín mellett döntött (Fotó: Northfoto)

A sornak itt még nincs vége

Taylor Swift csillámló kígyóbőrt idéző szűk ruhát viselt, Jennifer Aniston a klasszikus fekete estélyi mellett döntött. A legjobb női főszereplőnek járó díjat bezsebelő Emma Stone nem vett melltartót, míg Selena Gomez telt keblei majd' szétrepesztették a felsőjét. Ha kíváncsi vagy rájuk és még más ruhakölteményre, galériánkért kattints a képre: