Különleges helyen, Zoli néven bukkant fel Fekete Dávid – mi történt?

Fekete Dávid élete mondhatni, hogy fordulatokkal teli, hiszen tavaly nyáron hosszú idő után elhagyhatta otthonát. Így iker fiaival, rengeteg időt tudnak együtt tölteni, ami az egykori megasztárosnak jelenleg a legfontosabb.

Fekete Dávid imádja a már 4 éves iker fiait Fotó: Szabolcs László

Nemrég viszont egy újabb örömhír érte Dávidot az év első hetében, amit megosztott a rajongóival is. A bejegyzésből kiderül, hogy Dávid története bekerült egy könyvbe, amit most adtak ki. Természetesen Dávid is beszerezte a saját példányát, és közösségi oldalán köszönte meg az írónak.

Az új év eddigi legnagyobb meglepetése, hogy egy könyv főszereplője lehetek. Megillet a köszönet kedves Árián-Szigethy Flóra, hogy annak idején mindent papírra vetettél és egy kedves, valós, izgalmas megtörtént történetet írtál belőle. Nem haragudtam volna, ha Zoli helyett az én nevemet használod, de aki végigkísérte az akkori utamat, az egyből tudni fogja, hogy rólam szól. Még egyszer köszönöm. Örök emlék. Én sem tudtam volna jobban az átélteket leírni

– írta Dávid a rövid köszönetében.

Már 4 évesek Fekete Dávid fiai

Az énekes 2020-ban lett édesapa, amikor iker fiai megszülettek, azóta minden pillanatot boldogságként él meg. Azonban a héten Dávidot is arcon csapta az idő múlása, amikor fiai 4. születésnapját ünnepelték együtt.

– Most születtetek és már a 4. születésnapotokat ünnepeljük kincseim. Boldogság járja át a szívem, amikor arra gondolok, mennyire is vártam, hogy először megpillanthassam a szülőszobán az édes kis pofitokat és hogy elvághassam a köldökzsinórt. Hála neked, Istenem, hogy megszülethettek és hálásan köszönöm Neked is gyermekeim anyukája, hogy megszülted a kisfiaimat – jegyezte meg az egykori Megasztár felfedezettje.