Dua Lipa videóján röhög a fél internet, az énekesnő megmutatta a kínos valóságot

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, a minap tartották meg a Golden Globe-gálát. Az eseményen Heidi Klum alul és felül is villantott, Margot Robbie pedig Barbie-ként vonult végig a vörös szőnyegen.

Dua Lipa nem a legkényelmesebb ruhát választotta a Golden Globe gálára / Fotó: YouTube

Azonban a gálán Dua Lipa is különleges ruhakölteménnyel rukkolt elő. A Dance The Night című dal előadója, nemcsak a jelöltek között szerepelt, de műsorvezetői feladatokat is ellátott a neves eseményen, egy Schiaparelli-ruhában lépett a vörös szőnyegre.

A csontváz és sellő motívumokat ötvöző, arannyal díszített, pánt nélküli fekete bársonyruháért odavannak a rajongók. Az énekesnő öltözete ugyan valóban nagyon szép volt, de nem bizonyult a legkényelmesebb választásnak. Dua Lipa ugyanis nem tudott rendesen leülni benne. A Grammy-díjas énekesnő az Instagram-oldalán egy vicces videón mutatta be, hogy mi volt a problémája.

Köszönöm, Golden Globe ezt a gyönyörű éjszakát – az egyetlen dolog, amit hiányoltam, az egy dönthető háttámlás szék volt

– írta a posztjában Dua Lipa.