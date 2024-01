Lemondott a királynő, trónra lépett Európa legújabb királya – fotók

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, szilveszter este bombaként robbant a hír, hogy Dánia uralkodója, II. Margit királynő lemondott a trónról a fia, Frigyes koronaherceg javára. Margit királynő a tisztségét 52 éve töltötte be az ország élén, és a lemondásának okaiként a korát és az egészségügyi problémáit jelölte meg. Most, január 14-én ünneplő tömegek társaságában búcsúztatták el Margitot, és iktatták be fiát X. Frigyes néven.

Beiktatták az új uralkodót Fotó: TT News Agency via AFP

Vasárnap kora délután kezdődött a beiktatási szertartás, azonban az ünneplő dánok már szombat este gyülekezni kezdtek Margit királynő téli rezidenciája előtt és énekeltek neki. A láncdohányzásáról és hot-dog szeretetéről ismert királynő nyitott ablakán át hallgatta az alattvalói búcsúztatását – számolt be róla a DailyMail.

Hatalmas tömeg gyűlt össze. Frigyes és felesége egy Royce Rolls-szal érkezett a beiktatásra /Fotó: AFP

Az örökös, az 55 éves Frigyes, és ausztrál származású felesége, Mary egy Royce Rolls-szal indultak Amalienborgból a Christiansborg-palotába, fiuk, Krisztián herceg társaságában. Őket követte egy hintón II. Margit királynő, majd mindannyian egy államtanácson vettek részt vasárnap délután 14 órakor a palotában.

Stílusos búcsú: a királynő egy hintóban utazott fia beiktatására /Fotó: AFP

Ezt követően az ex-királynő hazautazott, az újdonsült uralkodó pedig nyilvános fogadást tartott néhány különleges és magas rangú vendég számára, mielőtt kihirdették a beiktatását. 15 órakor a palota erkélyére kiállva Dánia miniszterelnöke, Mette Frederiksen jelentette be az új uralkodó trónra lépését.