„Egy Habsburg csakis a Gellértben lakhat…”

Az első világháborús nehézségek dacára rengeteget költöttek rá, eleve Budapest turisztikai, idegenforgalmi központjának szánták, és az is tudott lenni évtizedeken keresztül. A szálloda előtt még hidroplán-kikötő is volt egy időben. Bécsbe, Siófokra indultak innen járatok, illetve onnan ide. Más célpontokkal is szerették volna bővíteni a hálózatot, ám sajnos erre nem volt lehetőség: az Adriára irányuló terveket a kisantant keresztülhúzta. Budapest második világháborús ostroma során aztán súlyosan megsérült épületet csak az ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején újították föl, kívülről szerencsére az eredeti koncepciót követve és elvetve a modernizáló átalakításokra vonatkozó ötleteket, belülről azonban a kor divatjának megfelelően készül el a szálló. Most lehetőség van arra, hogy az eredeti miliő, az elképesztően szép belső terek visszaállítása után a klasszikus polgári értékeit mutassa meg az épület