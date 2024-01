Curtis enélkül nem tudna együtt lenni senkivel

Minden párkapcsolat máshogyan működik. Vannak, akik sok időt szeretnek tölteni egymással, de akadnak olyanok is, akik szeretnek a párjuk nélkül is kikapcsolódni. Barnai Judit és Széki Attila ez utóbbi csoportba tartoznak; Curtis januárban utazott el a barátaival Dominikára, az utazás idejébe pedig beleesett Judie születésnapja is.

Curtis fergeteges születésnapi partit szervezett Judie-nak (Fotó: hot! magazin)

– Az emberek teljesen kiakadtak azon, hogy a párom nincs velem a harmincadik születésnapomon. Több üzenetet és kommentet is kaptam ezzel kapcsolatban. Volt, aki azt írta, hogy megérdemelném, hogy velem legyen azon a napon. Mindenkinek visszaírtam, és megpróbáltam szépen elmagyarázni, hogy ezen az egy napon semmi sem múlik. Ati tavaly rengeteget dolgozott, és általában a január az a hónap, amikor pihenni tud. Micsoda önzőség lenne a részemről, ha emiatt kiakadnék! Ráadásul aznap edzéseim voltak, maximum egy fáradt vacsora fért volna bele – kezdte a hot! magazinnak Judie. – Mindemellett azt is tudtam, hogy Ati már régóta nagyon készült a szülinapi bulimra, még kint Dominikán is intézkedett ezzel kapcsolatban.

A tökéletes testű Judie-nak is szüksége van "énidőre" - Fotó: Marosi-Tutrai Csilla

„Boldoggá tesz, ha ő boldog”

Sokan elképzelhetetlennek tartják, hogy a párjuk külön nyaraljon, ám náluk ez teljesen természetes.

– Szerintem egy jó párkapcsolat arról szól, hogy boldoggá tesz az, ha ő boldog. Kisimultan és feltöltődve jött haza, ami nekem is jó érzés. Én is minden évben elmegyek a barátnőimmel pár napra nyaralni, szerintem kellenek ezek a csajos bulik. A mi kapcsolatunkban Ati­nak is meg nekem is megvan a saját és a közösen töltött időnk is.

Mindketten így működünk: kicsit szabadabban, mint azok, akik szinte egész nap keresik egymás társaságát.

Viszont emiatt, hogy nem vagyunk egész nap együtt, nagyon jó érzés, ha újra találkozunk – magyarázta Judie, aki lassan négy éve alkot egy párt a zenésszel. – Általában a hét elején megbeszéljük, hogy kire milyen hét vár, mennyi lesz a szabadideje, és megtervezzük, hogy mikor megyünk el valahova együtt, vagy mikor maradunk inkább otthon. Biztos vagyok benne, hogy Atit megfojtaná, ha állandóan vele akarnék lenni, de mivel úgy működöm, mint ő, nekem is ez az ideális felállás.

A páros az évek alatt teljesen összecsiszolódott (Fotó: Szabolcs László)

Curtis és Judie összecsiszolódtak

Egy zenész és egy sportoló élete eltér a megszokott, átlagosnak mondható élettől, hiszen más ütemben dolgoznak, a hét más szakaszában elfoglaltak, és a napirendjük is egyedi. Curtis és Judie azonban sikeresen vették ezt az akadályt, sőt a kosárlabdázó úgy érzi, minden gördülékenyebben ment, mint hitte.

– Nyilván nem volt egyszerű az elején, mivel távol állt tőlem a celebvilág. Viszont mindig is jó voltam az alkalmazkodásban, ezért most már jól kezelem, és már látom, mi hogyan működik.

Egyikünk sem árult zsákbamacskát; már az elején tudtuk, hogy mi vár ránk.

Ezért én is természetesnek vettem, hogy mi jár vele és a celeb­világgal, és ő is azt, hogy mi jár velem és a sportolói élettel. Tök jól összecsiszolódtunk, és megoldottuk, hogy egy zenész és egy sportoló élete összesimuljon.

Egy mindenkiért... A sportoló jelenleg a Cegléd fiatal csapatában játszik. Még nem szoktak teljesen össze, de az alkalmazkodó­készségükért már most csillagos ötös jár! – Egy évet minden bizonnyal még velük leszek, hiszen már kerestek azzal, hogy maradjak. Még az elején jár ez a csapat, de jólesik, hogy elfogadják azt, ami jár velem: a médiát és Atit.

