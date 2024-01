"Még mindig nem fogom fel, hogy ez a miénk" - csodálatos otthonukba engedtek betekintést Caramelék

Amióta megszületett első gyermekük, azóta szerettek volna a szmogos Budapestről csendesebb, tisztább helyre költözni Caramelék. Az énekes és felesége évekig nézegették a hirdetéseket, de sokáig nem találták meg azt, amit keresnek. De végül tavaly júliusban rájuk mosolygott a szerencse, első látásra beleszerettek az egyik lakásba. S bár hónapokig tartott az átalakítás, most csütörtökön végre eltöltötték az első éjszakájukat az álomotthonukban.

Caramel és családja beköltöztek álomotthonukba Fotó: Ripost

Caramel felesége megmutatta új otthonukat

A népszerű énekes egy ideje szeretett volna kicsit visszavonultabban élni, ezért is vágyott el Budapestről. A második gyermekük megszületése után pedig sürgős lett a költözés kérdése, főleg miután megtalálták a számukra megfelelő leendő új otthont.

Még mindig nem fogom fel, hogy ez a miénk! Az elmúlt években rengeteget álmodoztunk erről az otthonról, és ugyanannyiszor le is mondtunk róla. Ezek a kész látványtervek már a végleges verziót mutatják. Minden egyes bútort és centit imádunk! Itt fogunk megöregedni!

- írta tavaly augusztusban Caramel felesége Instagram posztjában.

Molnár-Szilágyi Szilvinek hatalmas rajongótábora van, csak az Instagramon 150 ezer követője van. A lakásfelújítás lépéseibe szívesen avatta be rajongóikat, akiket most arról is értesített, hogy végre valóra vált közös álmuk: beköltöztek. A boldog feleség megmutatta, milyen csodálatos panorámában és naplementében lesz részük innentől minden este:

Micsoda nap a mai! Nagyon rég éreztem ennyire tiszta és jó energiákat! Ez az első itt töltött naplementénk, ez az első itt töltött éjszakánk

- írta videójához Caramel szerelme.