Caramel ezzel töltődik fel minden nap

Révbe ért az énekes családja, ugyanis végre beköltözhettek álmaik otthonába. Caramel nem is lehetne boldogabb! Úgy érzi, a gyerekeinek is jót tesz a környezetváltozás.

Caramel a családjával beköltözött az álomotthonukba (Fotó: Molnár Dani)

– Most költöztünk át az új otthonunkba, kertes házba. Hosszú várakozás előzte meg ezt a költözést; nagyon örülök, hogy végre megvalósult. Tavaly nyáron kezdődött el a felújítás, és a nagy része most készült el. Úgy érzem, itt boldogok leszünk, és a gyerekeknek is jó lesz – kezdte a hot! magazinnak az aranytorkú énekes.

A család legkisebb tagja, Mi­ron tavaly ősszel ünnepelte az első születésnapját. Az énekes úgy érzi, kétgyermekes édesapaként még jobb lett az élete.

– Úgy gondolom, minden gyerek egy csoda, tehát két gyerek az dupla csoda. Nagyon élvezem az apaságot, annyira szuper! Mindkét gyerekem feltölt, ez egy olyan boldogság, amit semmivel sem lehet összehasonlítani! – ecsetelte a büszke apuka.

A gyerekei feltöltik (Fotó: Molnár Dani)

„Szofi próbál mindenben segíteni”

A két testvér között nyolc év a korkülönbség; Szofi igazi nővérként segédkezik az öcsike körül. Szeret gondoskodni róla, a szeretet köztük pedig határtalan.

– Szofi azért már nagylány, ezért egyáltalán nem volt féltékeny a testvérére. Nagyon szereti az öcsikéjét, próbál mindenben segíteni. Iszonyú cukik együtt! – mesélte a Megasztár második évadának győztese, majd elárulta, mennyiben jelent mást egy kisfiú édesapjának lenni. – Eleinte azért egy kicsit tartottam attól, hogy ha egyszer születik egy fiam, akkor vele nem lesz meg az az erős kötelék, ami a lányommal van. Szerencsére nem így lett! Teljesen más érzelmeket mozgat meg bennem, nem is lehet összehasonlítani ezt a kettőt. Mind a két kapcsolatnak megvan a saját „romantikája”. Nehéz ezt szavakba önteni; egy kislánynál máshogyan olvad el a szíve egy apának, mint egy kisfiúnál, aki egy igazi kis pasi. Szóval, kicsit más, de ugyanolyan erős és mély ez a kapcsolat.

Caramel és a felesége jól kiegészítik egymást

Egy szülőnek az az egyik legnehezebb feladata, hogy következetesen betartassa a szabályokat a gyerekeivel. Az énekes szó szerint rajong a gyermekeiért, de arra is ügyel, hogy jó nevelést és értékeket adjon át a kislányának és a fiának is.

– Fontos, hogy konzekvensen neveljük a gyerekeket, tudatni kell velük a határokat. Szofi már iskolás, harmadik osztályos, tehát nála most az a fontos, hogy komolyan vegye a tanulást. Az a jó, hogy ketten vagyunk a feleségemmel, és ebben tök jól kiegészítjük egymást. Nálunk a „jó zsaru – rossz zsaru” felállás vált be a legjobban. Általában az adott helyzettől függ, hogy éppen ki a szigorúbb és ki az engedékenyebb kettőnk közül.

A sok aggódás mellett szerintem ez a legnagyobb kihívás a szülő életében, hogy következetesen nevelje a gyerekeit, és a párjával egy csapatként működjön együtt.

Viszont az nem elég, ha csak elmondjuk a gyerekeknek azokat a mintákat, amelyeket meg szeretnénk tanítani nekik. Az a jó, ha ezeket látják is nálunk. Tehát az a legfontosabb, hogy mit látnak a szüleik viselkedésén; szerintem ebből tanulnak a legtöbbet.

