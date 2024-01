Barnai Judie reagált arra, hogy Curtis összepakolt és lelépett

Amikor Majka újra megszakította Curtis-szel a kapcsolatot, sokan attól tartottak, hogy nem tud majd egyedül érvényesülni. De az újpesti rapper rácáfolt a kétkedőkre, egymás után valósítja meg álmait. Saját zenekart hozott létre, akikkel élőben nyomja a koncerteket, ráadásul televíziós tehetségkutatóban is szerepet kapott. Így a 2023-as éve nagyon sűrűre sikeredett, ezért Dominikára utazott kipihenni az egész éves fáradalmait.

Curtis párja nélkül utazott a paradicsomi Dominikára. (Fotó: VT)

Curtis itthon hagyta barátnőjét

Az énekest mindenben támogatja szerelme, Barnai Judit kosárlabdázó. Bár volt a kapcsolatukban kisebb szünet, megharcoltak egymásért és azóta harmonikus a kapcsolatuk. Beköltöztek életük első saját házába, szépen berendezték együtt, nemrég pedig bővült a családjuk egy cuki kiskutyával is. Nemrég beszéltek lapunknak arról, hogy lassan készen állnak a gyermekáldásra, mivel már minden adott hozzá. Ezért is lepte meg a kedvencüket árgus szemekkel figyelő rajongókat, hogy Curtis egyedül pózol a repülőn, amihez Judie is odakommentelt:

„Megérdemled pucs nagyon. Jó, fogsz hiányozni” - írta a kosárlabdázó.

Erre persze feltették a követők a kérdést, miért nem viszi magával az énekes a paradicsomba. Judit erre is válaszolt:

Nekem áprilisig bajnokságom van. Meg hát az is más, ha barátokkal mész nyaralni, kell az is az embernek.

Curtis ráadásul nem egyedül repült, hanem egyik legjobb barátjával, a szintén korábbi újpesti focista Badalik Szabolccsal. Odakint pedig L.L. Junior már nagyon várta őket, így biztosan nagy bulik lesznek.