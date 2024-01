Bajor Imre lánya megtörte a csendet

Augusztus 6-án lesz tíz éve, hogy Bajor Imre elhunyt, március 9-én lenne 67 éves. A nagyszerű színészt azóta sem feledték a rajongók, a közönség, a pályatársak, barátok. Mégis minden évforduló és születésnap alkalmával a családjának, főleg a gyermekeinek, Lilinek és Marcinak a legnehezebbek ezek a napok. Mindketten örökölték édesapjuk tehetségét, a színművész lánya követte édesapja nyomdokait és ma már elismert színésznő.

Bajor Imre gyermekei, Lili és Marci, mindketten örökölték édesapjuk tehetségét (Fotó: V. Varga József)

„A tesómnak és nekem is ez amolyan savanyú évforduló”

Nem csak a színpadon, a tévé képernyőjén is találkozhatunk vele. Az utóbbi időben megritkultak a nyilatkozataik híres szülőjükről, most azonban Lili kivételt tett, és azon túl, hogy elárulta, milyen szerepekben látható mostanság, édesapjáról is beszélt. Elárulta, mennyire szomorú számára ez az év, de arról is szót ejtett, mit örökölt és mit tanult apukájától, amit hasznosítani a színészi pályán. Csöppet sem meglepő, hogy művészként érvényesül a ma már felnőtt lány.

– Nagyon sok előadását láttam apának, még a Mikroszkóp Színpadon is. Rengetegszer néztem meg az Operettben a Mágnás Miskát, apa tulajdonképpen ezzel indított el a színészet irányába. Ezenkívül a Karinthyban a Lovagias ügy volt még rám rendkívüli hatással. Szerintem abban apa hatalmasat játszott. Teljesen mást, mint amit megszokhattunk tőle. Nem a humora, hanem a lelke volt a középpontban, ez pedig nagyon megérintett – árulta el Lili, aki arról is beszélt, hogyan viseli az évfordulókat, és hogy miképpen emlékeznek meg édesapjáról egy-egy ilyen alkalommal.

A tesómnak és nekem is ez amolyan savanyú évforduló.

– Mi inkább a születésnapját ünnepeljük. Nyilván mindketten máshogy kelünk aznap. Tudjuk, hogy a mi dolgunk fenntartani az emlékét és a nevét, de ezt inkább a születésnapjára fókuszálva tennénk – fogalmazott szűkszavúan.

Bajor Imre sírhelye a Farkasréti temetőben található Fotó: Máté Krisztián

Bajor Imre humorát örökölte

Igaz a mondás, az alma nem esik messze a fáját. Igaz ez Hámori Eszter és Bajor Imre lányára, a 28 éves színésznőre is. Számos olyan dolog van, amit édesapjától át tud emelni a saját művészetébe.

– A humora.

Áldom a sorsot, amiért örököltem az ő humorát.

– Gyorsan reagálok a csipkelődésekre is, és apához hasonlóan szeretem, ha a környezetem jól érzi magát. Próbálom másolni apukám hozzáállását. Az alázatát, ahogyan beszélt az emberekkel, szerintem ez hihetetlenül nagy erény. Pláne manapság, amikor alig-alig látni alázatos embert – mondta a Star magazinnak adott interjúban.

Lili Keller Mártonnal a Tapsolj csak nekem című operettgálán. (Fotó: Balogh Ákos)

Színészkedik és tanít egyszerre

Lili nagyon sokat dolgozik. A színészet mellett jó ideje tanít is.

– Sok mindent csináltam az elmúlt időszakban, és csinálok most is, de szeretem a tevékeny hétköznapokat. Tavaly majdnem a teljes kánikulaidőt végigforgattam, emellett elkezdtem próbálni a Veresegy Színházban, sokat utaztam velük az elmúlt nyáron. Emellett műsoron volt a többi előadásom, és tanítottam is. Illetve most is tanítok.

Kisebb gyerekeket oktatok a volt általános iskolámban.

– Amit csinálok, nem esik távol a színháztól, ugyanis drámaórát tartok nekik. Próbálunk összerakni egy előadást – igyekszem megszerettetni velük a színjátszást – árulta el a színésznő.