Stohl András bérgyilkosnak állt, ijesztően fest…

Rejtélyesnek tűnhetnek a fenti sorok, pedig 2024-ben mindenki láthatja majd a népszerű színészt, aki egy nemzetközi film jelenleg is forgó jeleneteiben tűnik majd fel, némileg viseltes ábrázattal. Stohl András ugyanis egy nemzetközi koprodukcióban készülő, a magyar és világtörténelmet is jelentősen befolyásoló időszakot feldolgozó gigamoziban forgat.

Stohl András egy gyilkost alakít a filmben Fotó: 1242movie.com

A magyar színész alakítja Kangar Cumant, a tatár bérgyilkost, aki minden bizonnyal igyekszik magyar vért ontani, hogy a tatárjárás során bevehessék az egyetlen magyar várat, melynek katonái fel tudták tartóztatni Batu kánt, aki addigra már feldúlta egész Európát.

Stohl András a moziban olyan sztárok mellett játszik, mint David Schofield, akit a Karib-tenger kalózaiból is ismerhetünk, vagy éppen Eric Roberts és Michael Ironside, akiket talán senkinek sem kell bemutatni. Az 1942 Gatevay To The West című gigamoziban Andráson túl, több magyar színész is feltűnik majd. Szerepet kapott többek között László Zsolt, Mátray László és Bajomi Nagy György is a Soós Péter rendezte történelmi filmben.

Eredetileg Mongóliában forgattak volna

Szilvásváradon forgatták a 2 és fél milliárd forintból készülő, tatárjárásról szóló 1242 – A Nyugat kapujában című film közel felét. Eredetileg Mongóliában vették volna föl a jeleneteket, de a rendkívüli hideg és a távoli helyszínek miatt a producerek Magyarország mellett döntöttek, s végül az V. Henrik című alkotás helyszínéül is szolgált Szilvásvárad lett a befutó, nem utolsósorban a lovak ellátása miatt.