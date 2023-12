"Úgy érzem, hogy már csak én vagyok" - pokoli gyász gyötri Gáspár Lacit

Hogy Gáspár Lacira mennyire rájárt a rúd 2023-ban, azt hűen tükrözi, hogy éppen a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor szilveszteri adását rögzítették, amikor az énekes számlájáról netes csalók több százezer forintot emeltek le. Nem sokkal a jelenet után az is kiderült, hogy ez tényleg csak keserű hab volt, azon a tortán. Laci arra a kérdésre, hogy mit vár az újévtől, egy szomorú időszak emlékeivel felelt.

Gáspár Laci számára nem alakult jól a 2023-as év (Fotó: YouTube)

„Persze, hogy féltem!”

– Szeretném a születésnapomat megtartani, mert idén nem tudtam megtartani.

Ebben az évben volt velem sok olyan dolog, amik nem jók.

– Műteni kellett életemben először és persze, hogy féltem, hiszen csak a gyomrom… Én mindig úgy vagyok vele, hogy nem azt nézem, hogy milyen rossz történt, hanem, hogy lehetett volna rosszabb is és még itt vagyok – kezdte az énekes, akinek szavaira a szilveszteri műsor másik vendége, Járai Máté elmondta, hogy év végén édesanyja után édesapját is elveszítette. A színész szavai pedig felidézték Gáspár Laciban, a saját gyászát, amivel ebben az évben neki is birkóznia kellett.

Gáspár Laci a Beköltözve Hajdú Péterhez legfrissebb epizódjában vallott érzéseiről (Fotó: YouTube)

„Mintha valami súgná nekem, hogy most én jövök…”

– Nekem apukám sajnos már régóta nincs, de volt két nagyapám. Ebben az éven, három hónapon belül mindkettő elment. Nincs apukám, nincs egy nagyapám sem és úgy érzem, hogy már csak én vagyok. Mintha valami súgná nekem, hogy most én jövök… Nem gondolok sűrűn erre, de valahol mégis... – fogalmazott az énekes, aki az adás végén Járai Máté, Lakatos Márk és Hajdú Péter mellett, maga is elmondta jókívánságait a nézőknek. – Én azt kívánom mindenkinek 2024-re, hogy jobb legyen ez az éve, mint a tavalyi és ha esetleg tavaly nem úgy történt valami, ahogy kellett volna, akkor abból tanuljon! De ami a lényeg, hogy 2024-ben is a szeretet éljen, mert a szeretet él! – utalt egyik legnagyobb slágerére Gáspár Laci.