Hajítsuk ki a régi lemezeket: csodálatos karácsonyi dallal jelentkezett be Tóth Gabi

Ránk köszöntött a karácsony. Régóta álmodoztunk már arról, hogy hófehér, hófödte táj látványára ébredünk 24-én, hogy a karácsonyi készülődés igazán meghitt, igazán csodás legyen. Magyarországon a legtöbb családban 24-én van a hangsúly, ha karácsonyról van szó, hiszen ekkor van Szenteste, ekkor gyűlik össze a család, és sokan ekkor ajándékoznak. Az éjféli mise sokak számára kihagyhatatlan, mert fantasztikus élményt nyújt és segít megélni az ünnepek szentségét, ugyanakkor az egész napban van valamilyen leírhatatlan csoda. Ehhez pedig hozzájárulnak a karácsonyi zenék is.

Karácsonyi csodát varázsol a családok otthonába Tóth Gabi

A karácsonyi zenék különösen fontosak az ünnepi napokon. Megadja ugyanis a hangulatot, és kellemesebb, áldottabb lesz a karácsony. Minden családnak megvannak a saját hagyományai, és mindenkinél, hogy ki mit szeret ilyenkor hallgatni. Sok kiváló ünnepi muzsika van, Tóth Gabi pedig most gyarapítja a sort. A botrányhős énekesnő évekkel ezelőtt énekelte fel a Csendes éjt, amely feldolgozás sokak kedvence lett. Most pedig legújabb instagram posztjával emlékeztette a követőit, hogy van neki egy ilyen dala is, ezzel kívánt ugyanis boldog karácsonyt.