Ördög Nóra a ferdét, Lékai-Kiss Ramóna az egyeneset szereti – videóval

Kedvenc műsorvezetőnőink karácsonykor családanya-üzemmódba kapcsolnak. Gőzerővel dolgoznak azon, hogy családjuknak, gyerekeiknek megteremtsék a csodát.

Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna dívaként tündökölt a Dancing with the Stars adásaiban. A döntő estéjén a karácsonyról faggattuk őket. (Fotó: Bánkúti Sándor)

Nóriéknál már régóta áll a fa

Ördög Nóri és Nánási Pál már hetekkel ezelőtt felállították a karácsonyfát, két gyerkőcük, Mici és Venci bőszen segített a díszítésben. A közelmúltban egy elkapott családi pillanatot osztottak meg, ami kimaxolta a cukiságfaktort: gyerekek, fa, kutya. Nóri tavaly elárulta: étteremben vacsoráznak szenteste, s hazaérve már a fa alatt találták az ajándékokat.

Ramóna a fiával jótékonykodik

Lékai-Kiss Ramóna az elmúlt hetekben már megmutatta a közösségi oldalán, hogy jó előre elkezdte a karácsonyi mütyürük beszerzését. A műsorvezetőnő számára fontos a jótékonykodás, az adakozás szeretetét pedig Lékai Mátéval közös, ötéves kisfiával is szeretné megszerettetni.

Áthallásos kérdések

S hogy mi a közös a két műsorvezetőnőben? Mindketten szerepeltek a Dancing with the Stars idei, negyedik évadában. Ramóna Stohl András oldalán műsorvezetőként, Nóra pedig a zsűriszékben foglalt helyet. Az impozáns táncverseny döntőjén elkaptuk a dívaként tündöklő családanyát, hogy a karácsonyról kérdezzük őket – néhány kérdés némileg áthallásos: tekintve kuncogásukat, erre ők is rájöttek.

Ferde vagy egyenes, mű vagy igazi? Szegedi vagy bajai? Ha kíváncsi vagy, hogy a műsorvezetőnők mit válaszoltak, csekkold a videónkat: