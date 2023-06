Itt a bizonyíték, még mindig dúl a szerelem Lékai-Kiss Ramóna és férje között

Igazán különleges divatbemutatónak vettünk részt a minap. A BioTechUSA megnyitotta legújabb üzletét és bemutatta legújabb sportruházatát. A méltán népszerű cégcsoport az Európában legnagyobb, 110m2 alapterületű üzletének kapuit nyitotta meg az Allee-ban, ahol a kiváló minőségű étrendkiegészítőkön és speciális élelmiszereken kívül az eddig csak online elérhető saját tervezésű, prémium anyagokból készült Apparel ruházati termékek is megvásárolhatóak. A megnyitó háziasszonya Lékai-Kiss Ramóna volt, aki maga is örömmel viselte az Apparel darabokat és bebizonyította, nem csak ezdéshez, hanem hétköznapi viseletként is hordhatóak, sőt azok számára is tökéletes választás, akik az elegáns megjelenést részesítik előnyben.

Egy elegáns flitteres zakóval ötvöztük ezt a sportos szettet és felvettem hozzá egy kis magassarkút

- mutatta be lapunknak Ramóna a viseletét.

Azt is elárulta, hogy a hétköznapokban a sportos vagy inkább a csinosabb ruhákat hordja-e szívesebben.

Mivel a színpadon kiélhetem a Hamupipőke énemet, ezért a hétköznapi életemben szeretek egyszerű, visszafogott, sportos viseletben “tetszelegni”

- magyarázta a műsorvezető és kihangsúlyozta, hogy a férje, Lékai Máté kifejezetten örül ennek, hiszen ugyanilyen laza, tornacipős- farmernadrágos-trikós lánynak ismerte meg.

Még mindig képes meglepni őt

A csinos műsorvezető által elmondottakat maga Máté is megerősítette a BioTechUSA megnyitóján, hiszen a sportoló elkísérte feleségét az eseményre.

Mégiscsak a férje vagyok, támogatom mindenben. Ha ráérek, szívesen megnézem munka közben is Ramit

- kezdte vidáman a sportoló, akinek a hozzáállásáért bátran kijelenthetjük, hogy kijár a tisztelet, hiszen nem mondható el minden férfiról, hogy hat évvel a megismerkedésük után is úgy rajongjanak a szerelmükért, ahogyan ő teszi.

Ő mindig szép, ez természetes

- dicsérte Máté a feleségét, aki ebben a pillanatban éppen nem állt mellette, így csak később tudta meg, hogyan vélekedik róla a hitvese.

Ezt mondta a férjem? Meg tud lepni még most is

- tette hozzá, kissé elpirulva, ami arról árulkodik, hogy férje még mindig képes megdobogtatni a szívét.

Ramóna és Máté között még mindig izzik a levegő

Fotó: Móricz István

A sztárpár nemrég ünnepelte a negyedik házassági évfordulóját, ám ahogy Rami mondta, ezúttal rendhagyó módon, nem kettesben, hanem kisfiukkal együtt emlékeztek meg a nagy napról.