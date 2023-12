Nagy kő esett le a szívéről: jó hírek érkeztek Dér Heni kisfiáról

Dér Heni, a csodálatos magyar énekesnő nagyon várta már, hogy édesanya legyen. Elsőszülött kisfia olyan boldogságot hozott a család életébe, amelyre nincsenek is szavak. Az öröm pedig tovább fokozódott, amikor megszületett a gyönyörű kislányuk, Blanka. Dér Heni nagyon büszke gyermekeire, és szívesen oszt meg velük kapcsolatban történeteket.

Dér Heni nagyon szereti a gyermekeit / Fotó: Sulyok László

Lehullott az idei első hó, amelynek mindenki nagyon örült az országban. Az adventi időszak most vasárnap veszi kezdetét, a hóesés pedig méltóképpen felvezette a szent várakozás időszakát. A havazásnak Dér Heni családja is nagyon örült, hiszen hóembert tudtak építeni, és azt is elárulta, hogy kisfia még nem látott havat.

Végre látott havat

- írta az énekesnő, utalva a jó hírre, hogy nagy kő esett le a szívéről, mert végre ez a szép dolog is megtörtént gyermekével.

