Már tinédzsernek is meseszép volt: így nézett ki 12 éve Mikes Anna

Már tinédzsernek is meseszép volt Mikes Anna, akinek az országos hírnevet a TV2 Dancing with the Stars című műsora hozta meg. Itt szerepelt együtt Noszály Sándorral, Kamarás Ivánnak és Kökény Attilával, idén pedig Krausz Gáborral a végső győzelmet is behúzták. Legelőször azonban 12 éve láthatták a nézők a képernyőn, amikor Junior Prima-díjat kapott.

Mikes Annát akkor láthatták először a tévénézők, amikor 12 évvel ezelőtt átvette a Junior Príma Díjat sport kategóriában Fotó: YouTube

Sajnos annyira nem felkapott a versenytánc, legalábbis egyelőre. És nem írnak annyit róla. De azon vagyunk, hogy ezen változtassunk

– nyilatkozta akkor egy reggeli műsorban Mikes Anna.