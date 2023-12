Jövőre is kihagyhatatlannak ígérkezik a Sziget

„Már az idei Sziget alatt rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy mekkorát fejlődött a fesztivál szinte minden téren a 2022-es Szigethez képest, az eddigi early bird jegyeladásokból pedig azt látjuk, hogy hatalmas az érdeklődés a 2024-es fesztiválra” – mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. „ A mostani bejelentésből pedig, ami egyelőre csak az első „csomag”, már az is kiderül, hogy jövőre ugyanúgy jelen lesznek majd a Szigeten nagy világsztárok, aktuális előadók és frissen felfedezett, kurrens zenei különlegességek is, így műfajtól függetlenül mindenki kedvére válogathat az erős és izgalmas zenei kínálatból” – kezdte a bejelentést a főszervező, hozzátéve: „eddig négy nagyszínpados “főfellépő” jelzett vissza a meghívásunkra, és reményeink szerint már jövő év elején tovább bővül a Nagyszínpad két esti, kiemelt sávjában fellépő headliner szintű világsztárok sora.”

Fotó: Sziget

De nézzük sorjában a neveket:

Fred Gibson, azaz Fred again.. az egyik legfrissebb és mégis legnagyobb név az elektronikus zenei szférában. A „modern popzene legkurrensebb EDM-producere” ezúttal a Szigeten mutatkozik be. Martin Garrix bármerre is jár a világban, óriási bulik jelzik útját. Most közkívánatra újra érkezik a Szabadság Szigetére. Sam Smith 2014-ben dobbantott egy nagyot a világ élvonalába debütlemezével, melyről a I’m Not The Only One című balladája szólt talán a legnagyobbat. Tavaly az Unholy című számát dúdolta a világ, idén pedig egy új lemezt is készített. Gyűjteményében van öt Grammy-díj, három Brit Awards, három Billboard Music Awards, valamint egy American Music Award, egy Golden Globe és egy James Bond dalért egy Oscar-díj. Fantasztikus show-jával most először érkezik a Szigetre. A londoni rapper és dalszerző Stormzy a húszas évei végén már beírta nevét a brit hip-hop történelemkönyvekbe. A legjobb Stormzy-dalok a brit grime fejlődésének kulcsfigurájává tették őt és milliói álltak a „grime gyermeke” rajongóinak táborába. Stormzy idén új lemezt is belengetett, reméljük jövőre abból is hallhatunk a Szigeten.

A „minden idők egyik legsikeresebb fiúbandájának” kikiáltott One Direction-ből lett ismert Louis Tomlinson, aki a banda leállásának évében már rögtön szólókarrierbe is kezdett. Tomlinson tartja a Guinness-világrekordot a streaming koncertjére eladott jegyek számában, minden bizonnyal a Szigeten élőben is hatalmas rajongótáborra talál. A Fridge nevű poszt-rock zenekarból ismert Kieran Hebden, Four Tet néven, a modern elektronikus zene egyik legtehetségesebb és legbefolyásosabb művésze, az elektronikus zenei fesztiválok és klubok legnagyobb aktuális kedvence, produkcióiban a jazz, a folk és a modern zeneszerzés hatásai keverednek az egyre inkább a táncparkettre orientált elektronikus zenében.

A brooklyni csapat, a Big Thief tavaly megjelent, a Dragon New Warm Mountain I Believe in You című anyagával érkezik. Még jól emlékszünk, amikor koncertjével megőrjítette a Sziget közönségét az ír posztpunk legismertebb bandája, a Fontaines D.C.. A közben a legjobb nemzetközi csapatnak járó Brit-Awards-ot elhozó formációtól 2024-ben is hasonlóan fergeteges bulira számíthatunk. Aurora Aksnes, azaz Aurora egy tüneményes, csodálatos hangú énekes, akiért az online térben fiatalok tömegei őrülnek meg, Runaway című dala például hatalmas cunamit indított el és csak a Youtube-on eddig 600 millióan töltötték le. Becky Hill brit énekes dalszerző az első (és eddig az egyetlen) The Voice UK versenyző, aki brit kislemezlista élére került. 2022-ben két Brit Awards jelölést kapott, köztük az év brit dala a David Guettával közös "Remember"-ért, valamint a legjobb dance-előadásért, amit két egymást követő évben, 2022-ben és 2023-ban meg is nyert.

Szintén bejelentkeztek a Szigetre az alternatív elektronikus zene nagymesterei, Artur és Batish, azaz az Artbat, akik a kijevi undergroundból váltak a nemzetközi színtér egyik legkeresettebb előadóivá. A Párizsban alapított L`Impératrice pop/nu-disco csapat igazi fesztiválzenekar, jövőre a Szigeten táncoltatja a közönségét. A Crystal Fighters hatalmas bulijairól ismert és az is biztos, hogy szívesen jönnek a Szigetre, ami - elmondásuk szerint - mindig különleges és ez az egyik kedvenc fesztiváljuk. Richie Hawtin egy olyan név az elektronikus zenében, akit nem kell bemutatni. A techno műfaj úttörőjeként, valamint az élő performansz és a technológia megújítójaként Hawtin több mint három évtizede az elektronikus zene élvonalában szerepel.

Érkezik a mai elektronikus tánczene nagyformátumú képviselője is, egy igazán „menő” név, a chicagói house „nagykövete”, Honey Dijon. A Grammy-jelölt ausztrál Dom Dolla, az egyik legizgalmasabb elektronikus zenei producer jellegzetes house-aival kapcsolódik majd a Sziget közönségéhez.

Az ANOTR egy amszterdami székhelyű duó, hipnotikus zenéjüket energikus és letisztult ritmusok jellemzik, disco, soul, funk, jazz és mindenféle más zenei hatásokkal. És szintén érkezik majd Tom és Ed Russell walesi elektronikus zenei duója, a DJ Mag Best of British Awards-on a "Best Live Act" címet elnyerő Overmono.

Nia Archives a jungle és a drum and bass műfajban utazó angol lemezproducer, DJ, énekes és dalszerző, aki 2022-ben megkapta a MOBO-, az NME- és a DJ Mag-díjat is. Eris Drew & Octo Octa, mindkét művész az elektronikus zene közkedvelt alakja, együtt, mint partnerek és kreatív munkatársak, megállíthatatlan erőt képviselnek. A MEUTE egy Techno Marching Band - tizenegy dobos és kürtös Hamburgból, akik új műfajt teremtettek a hipnotikus, pörgős techno és az expresszív fúvószenekari zene ötvözésével. Grandson beskatulyázhatatlan zenéjében összemosódnak a stílusok, de jellemzően felbukkan a hip-hop és a rock ötvözete.

Érkezik a Szigetre a rejtélyes olasz előadó, LIBERATO, a titokzatos énekes és dalszerző, aki soha nem fedte fel valódi kilétét. Azt azonban tudjuk, hogy dalai már több mint 100 milliós nézettséget értek a különböző csatornákon. A mindössze 21 éves Zoe Wees igazi őstehetség, az „afronémet Billie Eilish”, elképesztően gyönyörű hangjával, mélyen érzelmes zenéjével és nemrég megjelent debütalbumával most találkozhatunk először a Szigeten. A Joker Out egy 2016-ban alakult ljubljanai csapat, ők képviselték Szlovéniát a 2023-as Eurovíziós Dalfesztiválon, Liverpoolban. A Yard Act bemutatkozó hanganyaga a kritika szerint a 2022-es év egyik legjobb lemeze volt, a leeds-i banda albumát a Brit-szigetek legjobb nagylemezeit évente értékelő Mercury-díjra is jelölték.

Jön Elton John nagy kedvence, Joesef, aki minden bizonnyal ízelítőt ad idén, év elején megjelent debüt-albumáról is. És itt lesz majd Belgium egyik legfontosabb zenekara, a Balthazar tagjának, Maarten Devoldere-nek projektje, a Warhaus is. A görög származású Argy a DJ világ egyik legizgalmasabb és legsokoldalúbb alakja. A berlini székhelyű zenész a világ nagy klubjaiban keresett "árucikk”, jövőre együtt bulizhatunk vele is. A Szigetre tart Ellen Allien is, a „Berlin techno királynője”, a berlini éjszaka egyik legrégebb óta fénylő csillaga, nemzedékének egyik ikonikus művésze. Szintén itt lesz a Szigeten a Fideles, egy olasz duó, Daniele Aprile és Mario Roberti projektje, és várható a párizsi Chloé Caillet DJ/producer és multiinstrumentalista, a világ leghíresebb klubjainak fellépője.

Tavaly nagyon bejött a Nova Twins koncertje, sokak szerint az egyik legjobb buli volt a Sziget Europe Stage-én, így közkívánatra idén ismétel az „urban punkot” toló két angol lány. Joost Klein, azaz Joost korábban youtuber, író, zenészként pedig ma már nagy tömeget táncoltató holland rapper tavaly hazájában, a Lowlands fesztiválon hatalmas bulit csapott, most a Szigetet készül bevenni. Jön Blondshell, azaz a Los Angeles-i énekesnő/dalszerző Sabrina Teitelbaum, akinek idén jelent meg stúdióalbuma.

A rock vonalat erősíti, és legújabb stúdióalbumát hozza el a Wednesday az USA-ból. AMÉMÉ egy nyugat-afrikai születésű DJ/producer, aki az afro-hangzású elektronikus zenére specializálódott, törzsi ütőhangszerekkel és spirituális töltettel. Fülbemászó, lendületes dalaival jön Dagny, Norvégia egyik legizgalmasabb és legkeresettebb popzenésze és az eklektikus zenei és divatos ízléséről ismert. És idén októberben megjelent legfrissebb albumával érkezik a Pip Blom holland indie formáció is.