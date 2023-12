Járj nyitott szemmel, Budapestre tart a Terminátor!

Érdemes nyitott szemmel járni Budapest utcáin, ugyanis újra Magyarországra látogat Arnold Schwarzenegger. De hogy Vajna Tímea miatt érkezik-e az országba, arról a Hollywood-i csillag magyar barátja tálalt ki a Tényeknek.

Arnold Schwarzenegger / Fotó: Northfoto

Arnold Schwarzenegger a legújabb filméjének forgatása miatt fog visszatérni a magyar fővárosba. S mint ismert a legendás színész szereti Budapestet járni, így biztosan megfordul majd egy-két helyen a szabadidejében.

Több száll is fűzi fővárosunkhoz Schwarzeneggert, ugyanis szoros barátságot ápolt a néhai Andy Vajnával. Sőt özvegyével, Vajna Tímeával azóta is tartják a kapcsolatot, de több magyar barátja is van. Egy budapesti edzőterem visszatérő vendége, a tulaj pedig jó barátja lett.

- Hammereztünk. Elrepültünk Sacramentóba a kormányzóságának a 20. évfordulójára. Kétszáz pulykát, mind ilyen nagy 15 kilós pulyka volt, amit kiosztottunk - mesélte Szedlacskó Ádám, aki két héttel ezelőtt járt Schwarzenegger Amerikában.

- Ügye minden nap biciklizés, edzés, sakkozás, szivarozás. A legfontosabb dolgok – árulta el miket szoktak együtt csinálni a világsztárral. Sőt hozzátette 2020. március óta online is sakkozik a világsztárral. Megismerkedésük első pillanataitól mindig elérhető a számára, amire nagyon büszke.

