Hoppá: Marics Peti a kamerák előtt járatta a bolondját a műsorvezetővel

Marics Peti Valkusz Milán és Pető Brúnó mellett vendégeskedett Miskovits Marci podcast műsorában. A műsorvezető Instagram-bejegyzése alapján pedig úgy látjuk, hogy igencsak humorosra sikeredett a beszélgetés, Marics Peti ugyanis jól megviccelte a műsorvezetőt. A beszélgetés még nem került ki teljes hosszában, csak egy kis ízelítőt kaptunk egyelőre belőle, teljes hosszában december 17-én kerül majd ki az online térbe.

Marics Petit egy vicces dumagépnek ismerhette meg az ország (Fotó: Nagy Zoltán)

Ez nem lesz semmi

Nem véletlen, hogy a rajongók imádják Marics Peti egyedi stílusát, a ValMar duó tagját ugyanis egy vicces dumagépnek ismerhette meg az ország, és ezt a formáját hozza Miskovits K-OSZ podcastjében is. Bár Marci csak egy kis részletet mutatott meg az adásból, már abból is jól látszik, hogy milyen oldott hangulatban folyt a diskurzus a résztvevők között.

Direkt semmit nem teaseltem és mutattam még ebből a részből, ez egyben lesz brutál... Annyit elöljáróban elárulok, hogy életem legszókimondóbb és legbrutálabb adása lett...

– írta közösségi oldalára Miskovits.

Marics hozta a hangulatot

A 24 órán át elérhető Instagram sztoriban azt láthatjuk, hogy amikor a műsorvezető elkezdett régi emlékeket feleleveníteni beszélgetőpartnereinek, a felvezetője közben hamar félbeszakította őt az énekes. Úgy tett, mintha csörögni kezdene a telefonja, majd gyors magyarázkodásba kezdett, hogy: –Várjál, várjál ne haragudj, ezt mindenképpen fel kell vennem! – Miskovits tisztességgel meg is várta volna, hogy az énekes lefolytassa beszélgetését a hívó féllel, azonban hamar kiderült, hogy egy jól felépített átverés áldozata lett. A stúdióban ezek után hatalmas röhögés tört ki, majd Brúnó meg is kérdezte Maricstól, hogy mióta vár arra a pillanatra, hogy elsüsse ezt a poént.

Szárnyalt Stana Alexandra mellett is

Marics Petitől sem a színpadon, sem pedig azon kívül nem áll távol a humor, az elmúlt időszakban számos poénos videót is feltöltött már a világhálóra a Dancing with the Stars-beli partnerével, Stana Alexandrával is. A ValMar énekese és a táncos ugyanis a próbák után mindig bevadultak és vicces videókat posztoltak a TikTokra.