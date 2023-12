Nem is titkolja: Valkusz Milán bejön a Sztárban Sztár leszek! csinos versenyzőjének

Halász Rebeka a Sztárban Sztár leszek! negyedik évadának az egyik esélyes női versenyzője, aki azért küzd a héten, hogy bekerüljön a döntőbe. Nehéz hetek állnak a versenyzők mögött és Rebeka is megemlítette, hogy bizony már fáradnak mindannyian. Már csak egy keveset kell kibírniuk, hiszen egy hét múlva elérkezik a finálé.

Halász Rebeka bevallotta, már fáradnak - Fotó: TV2

Feszes a tempó

Hosszú hetek óta készülnek a versenyzők, ami egyre nehezebb, hiszen ez már nem az első hét, hogy több dalt kell megtanulniuk.

– Már mindannyian érezzük a héten, hogy elég feszes a tempó. Már mindenkiben nagy a bizonyítási vágy, készülünk duettel és saját produkcióval is. Sok ideje menetelünk hétről-hétre és így, hogy már több dalt is kell megtanulni, ami elég fárasztó – kezdte a Borsnak az énekesnő, aki most vasárnap Valkusz Milánnal, a ValMar formáció egyik felével fog színpadra lépni.

A tinik kedvencével énekel

Rebekára féltékenyek lehetnek a rajongó lányok, hiszen lehetősége lett duettezni Valkusz Milánnal.

– Milot kaptam duettpartnernek, aki nagyon vicces és pozitív személyiség. Vele tényleg minden táncóra, énekóra egy nagy poén és jó kedvem lesz tőle. Abban tud a legjobban segíteni, hogy hogyan legyek energikus a színpadon, és hogyan adjam át magam a közönségnek. – jegyezte meg Rebeka, aki elárulta, teljesen megérti a fiatal lányokat, akik szerelmesek a sikeres énekesbe, hiszen jó pasinak tartja nagyon.

Rebekának egy pasi van az életében, akinek a szavára hallgat - Fotó: MG

Egy pasi véleménye fontos

Az énekesnőhöz nagyon közel áll az édesapja, aki véleménye fontos Rebekának. Bevallotta nem számoltak azzal, hogy idáig jut.

– Sokszor még ő sem hiszi el, ami körülöttem történik. Neki is ez egy hatalmas újdonság és nagyon büszke rám, hogy idáig eljutottam. Szerintem nem gondolta volna, hogy idáig fogok menetelni – szögezte le Tóth Gabi versenyzője, aki eleinte egy kalandnak fogta fel a műsort, de a 10. héten már ő is érzi azt, hogy innentől mindent meg kell tennie, csak egy karnyújtásnyira a győzelem.