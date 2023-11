Zokogás hangja szűrődött be a TV2 élő adásába: kiderült, mi történt a színfalak mögött

Lelkileg roppant megterhelő pillanatokat élt át Halász Rebeka a Sztárban Sztár leszek! hetedik élő show-jában. Tóth Gabi csapatának versenyzője az igazi kaméleon, Boy George bőrébe bújt, meglepetés duettpartnere pedig Király Viktor volt, akivel fantasztikus hangulatot varázsolt a színpadra.

A fiatal énekesnő zokogásban tört ki a takarásban Fotó: Szabolcs László

Ám hiába voltak roppant bőkezűek a Mesterek, Rebeka 27 pontjával a rangsor végére került, és csak a közönség szeretetében bízhatott. A nézők szerencsére megmentették a 22 versenyzőt, így Oláh Vivien és Váradi Jani került a veszélyzónába.

Végül az Erdélyből származó Oláh Viviennek kellett búcsúznia a TV2 tehetségkutatójától, akit csak az vigasztal, hogy 4 hónap után újra találkozhat a családjával.

Öröm helyett zokogás

Bár Rebeka fellélegezhetett, mégsem könnyebbült meg, épp ellenkezőleg. A fiatal énekesnő zokogásban tört ki a takarásban, úgy sírt, hogy a keze is remegni kezdett. Ez természetesen nem kerülte el a Bors újságírójának figyelmét, az élő show után pedig neki is szegeztük Rebekának a kérdést, hogy miért törött el a mécses.

A lány őszintén elárulta, Oláh Vivien távozása érintette meg ennyire, a közös kaland ugyanis annyira összehozta őket, hogy barátnők lettek.

– Vivivel nagyon közel kerültünk egymáshoz, ugyanúgy mint Noémivel is, mind a két csajszi távozása nagyon, nagyon megviselt. Vivié is, mert azért egy szálláson lakunk és nagyon közel kerültünk egymáshoz, szinte már baráti viszony alakult ki köztünk, és ilyenkor nehéz elengedni egy barátnak a kezét. Megmondom őszintén, saját magamnál is éreztem, hogy rezeg most a léc, mivel eléggé hátul voltam, de amikor kimondták a nevem, egy óriási kő esett le a szívemről, hiszen már közeledünk a műsor végéhez, és csak magunkra kell fókuszálnunk – mondta határozottan a Borsnak Rebeka, aki a következő élő show-ban Pink bőrébe bújik majd.