Nem hisznek G.w.M-nek

Ahogy a Bors korábban beszámolt róla, G.w.M megint a kommentelők kereszttüzébe került. A rapper egészségügyi állapotára hivatkozva lemondta a budapesti élőzenekaros, és többi nagykoncertjét is, de az internet népe inkább azt gondolja, csak nem úgy mentek a jegyeladások, hogy az Varga Márknak is megérje. A rapper néhány hete kezdett betegeskedni, a belső fölével voltak gondok, és azóta leállt az egyensúlyközpontja. Ami elég komoly tünet, hiszen a folyamatos rosszullétek mellett még vezetnie sem lenne szabad, hiszen egyensúly zavarral veszélyt jelent magára, a vele utazókra, illetve a többi közlekedőre is. Bár ennek ellenére Márk rendszeresen posztol a kocsi volánja mögül, miközben mellette ül felesége, Kulcsár Edina, a közös kislányuk, vagy éppen L.L. Junior...

Nem hisznek a kommentelők G.w.M-nek (Fotó: Szabolcs László)

Elviekben nem bír 60 percet a színpadon

De hiába megy neki a vezetés állapota ellenére is, egy nagyobb koncertet már nem bír. Egy nagyszínpados koncert pedig általában 60-70 perc hosszú (G.w.M matekkel, mert a külföldi világsztárokat meg is dobálnák, ha nem 2 óra körül lennének a színpadon, és például Majka sem 60 percnyi show-val tölti meg az ország legnagyobb koncerthelyszíneit). De lényeg, hogy Márk ezeket most nem tudja erőnlétileg bevállalni, ám már más a helyzet, ha a 60 perc két 30 perces buliból áll össze. A hétvégén ugyanis kétszer állt színpadon egy este, ami két 25-30 perces klubfellépés volt egymás után. Előbb vasárnap éjfélkor Kapuváron prezentálta a dalait kis közönségének, majd utána fél kettőkor már Pápán, az Arénában volt jelenése. Ez utóbbinak a neve ellenére csak annyi köze van a Papp László Sportarénához vagy a Puskás Arénához, hogy képes emberek befogadására, csak picit más tömeggel számolva.

A netes kommentelőknek is feltűnt, hogy miután G.w.M lemondta az egyórás nagykoncertjét, gyorsan lenyomott két félórás fellépést, sőt a két helyszín közötti nagyjából egyórás utat talán még vezetve is tette meg, és ezen tények mentén sokan kérdőjelezik meg, hogy valójában mennyire komoly a rapper állapota.

Kezdetben még sokan aggódtak G.w.M-ért a betegsége miatt (Fotó: Szabolcs László)

Nem hisznek neki

Úgy látszik, a rapper nincs jó helyzetben, ugyanis egyre kevesebben bíznak abban, amit mond. Rengetegen bírálják és megkérdőjelezik, mert nem tartják elszámolhatónak azt, amit állít sokszor. Van, aki megkérdőjelezi már a súlyos állapotát is:

– Csak 30 perc felett szédeleg? – írta egy kommentelő, míg másokban csak kérdések maradtak.

– Nem úgy volt amúgy nincs rendben, beteg? De azért végig partizza az estét – jegyezte meg egy másik hozzászóló, de sokak szerint a rappernek inkább ki kéne pihennie magát.