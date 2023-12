Ezen dolgozik most Kucsera Gábor

Idén a hontalan állatok és az árva gyermekek mellett a mélyszegénységben élő családokon is segíteni akart a Fradisták Az Állatokért Egyesület, akinek elnöke, Hamberger Ádám mellé idén Kucsera Gábor is aktívan csatlakozott. A gyűjtést már év közben elkezdték, csupán most jön a nagy hajrá. December 17-én, a Fradi idei utolsó meccsének napján például adománygyűjtő napot tartanak majd a Groupama Arénánál, hogy tényleg mindent, amit csak lehet be tudjanak szerezni szurkolóik, támogatóik segítségével.

Mélyszegénységben élő családoknak segítenek a karácsonyi ajándékozásban Fotó: Unsplash.com

Az egyesület az elmúlt hónapokban több menhelyen is járt, így látták milyen áldatlan állapotok vannak mindenhol. A választásuk mégis a salgótarjáni Mancs a Szívben Állatmenhelyre esett, miután a talaj is olyan botrányos állapotban van, hogy már nem csak az ott élő állatok élete nehezített, hanem az ott dolgozó munkásoké és önkénteseké is. Éppen ezért a céljuk a talajzat kijavítása lesz, egy gumiszőnyeget, járólapot szeretnének nekik készíteni, hogy élhető körülmények legyenek a menhelyen mindenki számára.

Közel egymillió forint ez a beruházás, amivel segítenénk a menhelynek. Ehhez anyagi forrás kell

- emelte ki Ádám hozzátéve, hogy természetesen a tápot, az eszközöket is elfogadják.

Az egyesület az állatmenhelyeket 10 éve, a Tűzoltó utcai Gyermekklinika tagjait pedig immáron 15 éve segíti. Gábor elmondása szerint a Fradi tábor ilyenkor összeáll, mint egy nagy család, így nagyon sok mindenkin tudnak segíteni. Idén először például a mélyszegénységben élőkön is:

Volt egy angyallisták, amit 12 mélyszegénységből származó család gyermekei írtak. Azokat már sikerült beszerezni, nekik biztos sikerül mosolygóssá tenni a karácsonyt

- mesélte büszkén Ádám, de hozzátette: itt még nem állnak meg.

Az adománynapjukon minden olyan hozzájárulást szeretettel várnak, ami hasznos lehet egy gyermek számára: plüssjáték, ruha, tartós élelmiszer. Tudják, december 17-től kezdve csak egy hetük lesz mindent kiszortírozni, de Gábor a legkevésbé sem fél.