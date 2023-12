Erre senki sem számított: így tölti majd a szilvesztert a súlyos beteg G.w.M – Videó

Azoknak sem kell aggódniuk, akik nem terveznek nagyobb bulit tartani, hiszen jó műsorokból szilveszter alkalmából sem lesz hiány a TV2-n. Ilyen lesz a nagy sikerű Szerencsekerék is, amelyben ezúttal csak celebek pörgetheti majd a kereket.

G.w.M a Szerencsekerékben tűnik majd fel legközelebb Fotó: Szabolcs László

Gáspár Zsolti és G.w.M. is meglátogatják a Szerencsekerék stúdióját Szilveszter este. Ne maradj le, december 31-én 19.50-kor a TV2-n!

– harangozta be a csatorna műsort.

Senki sem számított G.w.M felbukkanására

G.w.M felbukkanása igencsak meglepő, hiszen az elmúlt időszakban több problémával is küzdött, miután kórházba került. Kiderült ugyanis, hogy súlyos depressziótól szenved, ami miatt meg is hízott, emellett pedig még a bal belső fülében az egyensúlyért felelős szerve is leállt.

Gáspár Zsolti és a rapper mellett pedig Hódi Pamela is beszáll majd a szilveszteri játékba, aki még egy kolbászra is rávetette magát.