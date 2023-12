Dombóvári István megszólalt koraszülött kisfiáról: „A gyomorszonda látványa minden szülő szívét kifacsarja”

Dombóvári István egy évvel később árulta el, második gyermeke komplikált szüléssel jött a világra. A kisfiú, aki a Lajos nevet kapta szüleitől koraszülött volt, így volt okuk az aggodalomra. Most pedig úgy érzi, eljött az ideje, hogy meghálálja a kórháznak, hogy megmentették a kisfia életét, aki a segítségnyújtásnak köszönhetően kitűnő egészségnek örvend. A humorista szilveszteri fellépése egy részét, vagyis nem kevesebb, mint félmillió forintot ajánl fel a SOTE koraszülött gyerekeket utógondozó alapítványának. Dombi a közösségi oldalán számolt be teljes részletességgel a történtekről.

Dombóvári István a szilveszteri fellépésének egy részét jótékonyságra ajánlja fel (Fotó: Németh András Péter)

"Nagyon-nagyon féltettem őket"

– Május 27-én nagyon megijedtünk. Második kisfiam másfél hónappal előbb érkezett, a mai napig nem lehet tudni miért, de mindenesetre nagyon gyorsan kellett dönteni. Az eredeti terveket alaposan felrúgva sodródtunk az eseményekkel. Abban a pillanatban mindent érzést félre kellett dobni, megszűnt körülöttünk a világ. Bent lehettem, végigkövettem mindent.

Nagyon-nagyon féltettem őket. Az első babavárás/szülés komplikációmentességétől hátradőlve nem is számítottunk koraszülésre.

– A légzéstámogatás, a gyomorszonda látványa minden szülő szívét kifacsarja – osztotta meg a fájdalmas pillanatok részleteit bejegyzésében, majd azt is elárulta, hogyan kívánja kifejezni háláját a kórház dolgozóinak munkájáért.

– Azóta eltelt több mint fél év. A kisfiam tökéletesen egészséges, fantasztikus kissrác lett. Köszönhető annak a kórháznak, ahová a gondviselés sodort minket. A szilveszteri fellépésem bevételéből félmillió forintot szeretnék felajánlani a SOTE koraszülött gyerekeket utógondozó alapítványának – olvasható a posztban.

Éppen egy évvel ezelőtt koraszülöttként érkezett meg a második gyermeke (Fotó: Bors)

"Nem csak az én ügyem, hanem mindannyiunké"

A humorista választ adott arra is, miért csak most beszél a történtekről. Kiderült, szerette volna elkerülni, hogy kizárólag ezért vegyenek jegyet a nézők az önálló estjére, viszont azt nem szeretné eltitkolni, hogy aki pénzt adott ki a műsorért, tisztában legyen azzal, hogy a szórakozás mellett hozzájárul egy igen fontos felajánláshoz is.

– Igen, tudom, jótékonykodni csendben kell, de ha megtiszteltek a részvétellel, akkor ez már nemcsak az én ügyem, hanem mindannyiunké. Meg akartam beszélni veletek – írta.